България ще е домакин на Белгия в Световна група за Купа Дейвис

България да е домакин на Белгия в мач от Световна група на Купа Дейвис. Това отреди тегленият днес жребий в Болоня (Италия). Мачът ще е на 6/7 или 7/8 февруари 2026 г., като точните дати и градът-домакин ще бъдат обявени през декември.

За първи път в история България ще бъде сред най-добрите отбори в света в турнира за Купа Дейвис, който има статут на световно първенство. Това стана факт, след страхотната победа над Финландия в Пловдив.

Тимът на Белгия беше поставен под №4 в жребия, след като загуби на полуфиналите от Италия преди два дни. При успех в този мач България ще играе за класиране на финалите срещу победителя от срещата между Австрия и Япония.

До момента България е играла четири пъти срещу Белгия за Купа Дейвис:

1973 г. България – Белгия 3:2

1976 г. Белгия – България 3:2

1984 г. България – Белгия 2:3

1985 г. Белгия – България 3:1