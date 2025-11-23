БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

България ще е домакин на Белгия в Световна група за Купа Дейвис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Мачовете ще се състоят през февруари.

Български национален отбор по тенис за мъже
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

България да е домакин на Белгия в мач от Световна група на Купа Дейвис. Това отреди тегленият днес жребий в Болоня (Италия). Мачът ще е на 6/7 или 7/8 февруари 2026 г., като точните дати и градът-домакин ще бъдат обявени през декември.

За първи път в история България ще бъде сред най-добрите отбори в света в турнира за Купа Дейвис, който има статут на световно първенство. Това стана факт, след страхотната победа над Финландия в Пловдив.

Тимът на Белгия беше поставен под №4 в жребия, след като загуби на полуфиналите от Италия преди два дни. При успех в този мач България ще играе за класиране на финалите срещу победителя от срещата между Австрия и Япония.

До момента България е играла четири пъти срещу Белгия за Купа Дейвис:

1973 г. България – Белгия 3:2
1976 г. Белгия – България 3:2
1984 г. България – Белгия 2:3
1985 г. Белгия – България 3:1

#Български национален отбор по тенис #Купа Дейвис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
1
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
2
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
3
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
4
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици остават без работа
5
Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици...
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за мир в Украйна
6
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Тенис

Клаудио Пистолези проведе семинар в БНТЦ
Клаудио Пистолези проведе семинар в БНТЦ
Елизара Янева загуби драматично финала на турнир за жени в Словакия Елизара Янева загуби драматично финала на турнир за жени в Словакия
Чете се за: 01:45 мин.
Испания с място на финала за Купа Дейвис Испания с място на финала за Купа Дейвис
Чете се за: 02:15 мин.
Гергана Топалова остана на крачка от финал на турнир в САЩ Гергана Топалова остана на крачка от финал на турнир в САЩ
Чете се за: 00:47 мин.
Елизара Янева ще спори за титлата на турнир в Търнава Елизара Янева ще спори за титлата на турнир в Търнава
Чете се за: 01:25 мин.
Клаудио Пистолези започна визитата си в България с посещение на тенис клубове Клаудио Пистолези започна визитата си в България с посещение на тенис клубове
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут
Чете се за: 01:42 мин.
По света
ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост
Чете се за: 03:00 мин.
Политика
Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта
Чете се за: 02:52 мин.
Регионални
Политически коментари за решението на ОИК-Варна
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ще спре ли КЗП поскъпването на синята и зелената зона от 1 януари?
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
"Стани магьосник – подари му книга!" –...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ