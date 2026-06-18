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България ще продължи да изпълнява ангажиментите си към НАТО, заяви Димитър Стоянов на среща на страните членки

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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българия продължи изпълнява ангажиментите нато каза министър димитър стоянов среща страните членки
Снимка: БТА
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„Новото правителство на България ще продължи да изпълнява ангажиментите си към НАТО чрез активен, реалистичен и конструктивен подход по всички дейности и направления на работа“, заяви министър Димитър Стоянов на срещата на министрите на отбраната на страните членки на НАТО в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната.

Стоянов изтъкна, че на фона на бързо развиващите се заплахи и предизвикателства НАТО ще продължава да бъде основен гарант за сигурността ни. Министърът препотвърди ангажимента на страната към изпълнението на решенията от Хага. Той информира своите колеги за приетия Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от БВП до 2035 г., който гарантира поддържането на стабилна траектория на увеличаване на разходите и придобиване на високотехнологични способности.

По думите на Стоянов България ще се стреми към ускорено интегриране на иновациите и нововъзникващите технологии в националното отбранително планиране, с фокус върху модернизацията, оперативната готовност и бойните способности. „Ще продължим да развиваме ефективна поддръжка от страната домакин, включително коридори за военна мобилност за бързо разполагане на сили и способности. Модерната отбрана и готовността на силите зависят от логистиката, инфраструктурата и най-вече от навременната доставка на горива“, категоричен беше той.

В изказването си министър Стоянов посочи също, че България ще продължи да развива отбранителната технологична и индустриална база, като ще разчита както на успешни стартиращи компании, така и на установени представители на индустрията.

Форумът в Брюксел започна с работна сесия, посветена на укрепването на възпиращия и отбранителен потенциал на НАТО, в контекста на подготовката на предстоящата Среща на върха в Анкара. Министър Стоянов изтъкна важното значение на мира и сигурността в Западните Балкани и засилването на възпирането и отбраната в Черно море.

„Тези региони са изправени пред същите рискове и заплахи за сигурността като други стратегически региони на Алианса и ние винаги сме подкрепяли запазването на фокуса на НАТО върху тях“, отбеляза той.

Министрите на отбраната разгледаха и поемането на по-голяма роля от страна на Европа за собствената ѝ сигурност в рамките на НАТО, както и реализирането на проактивен подход на Алианса към възпирането и отбраната. Също така обсъдиха и въпросите по ядреното възпиране, като потвърдиха продължаване на работата по усилването му. Алиансът поддържа сигурен, ефективен и надежден ядрен потенциал с цел съхраняване на мира, предотвратяване на враждебни действия и възпиране на агресията. Преди дни министърът на отбраната Димитър Стоянов представи приоритетите и кабинета си на пресконференция във ведомството.

#страни членки #ангажимент към НАТО #Димитър Стоянов #България

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