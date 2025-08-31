БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до...
Чете се за: 10:17 мин.
Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в...
Чете се за: 05:27 мин.
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.

България си тръгва с два бронза от европейското по спортно катерене за юноши и девойки

Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Над 400 състезатели от 31 страни взеха участие в шампионата, разделени в три възрастови групи.

александра тоткова завърши световната купа спортно катерене франция
Снимка: БФ Спортно катерене
Два бронзови медала спечелиха българските състезатели от европейското първенство по спортно катерене за юноши и девойки в дисциплините трудност и скорост в Жилина (Словакия). Над 400 състезатели от 31 страни взеха участие в шампионата, разделени в три възрастови групи, съобщават от българската федерация.

При девойките до 21 години Александра Тоткова доказа за пореден път високата си класа и спечели бронзовия медал в дисциплината трудност. Тя беше безапелационна в квалификацията и полуфинала, беше безспорната фаворитка и във финала, но лимита от 6 минути за катерене не ѝ достигна за спечелване на втора титла в тази група. Една хватка по-нагоре за чехкинята Арина Юрченко и един (+) за втората Анастасия Кобец бяха точките, които оставиха българката на третото място.

Това беше последно състезание на Тоткова при девойките, като в отделните възрастови групи тя спечели на световни първенства пълен комплект медали - златен, сребърен и бронзов, а на европейските шампионати - 1 златен и 2 бронзови.

Другото отличие за България на първенството беше спечелено от Борис Бечев в дисциплината скорост при юношите до 17 години. Още в квалификацията той подобри личното си постижение с близо 2 секунди и със 7.06 се класира 15-и, което му отреди място във финалния кръг. Най-силният си резултат постигна на полуфинала - 6.84 секунди, с което се класира за малкия финал. Там неговият съперник не завърши маршрута, а Бечев заслужи бронзовия медал.

Българският отбор имаше още четирима полуфиналисти в трудността, а в класирането по нации е на 12-о място и в двете дисциплини.

