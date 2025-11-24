БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България спечели още два бронзови медала на Европейските купи по джудо в Подгорица и Солун

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

София Рангелова и Кристиян Атанасов се окичиха с отличията.

България спечели още два бронзови медала на Европейските купи по джудо в Подгорица и Солун
Снимка: Българска федерация по джудо
Слушай новината

Още два бронзови медала за младите български таланти от Европейските купи по джудо в Подгорица и Солун.

София Рангелова се класира трета в турнира за девойки в Подгорица (Черна гора), съобщават от Българската федерация по джудо. В малкия финал в най-леката категория до 48 килограма тя преодоля Лиах Шлайфер (Израел) с юко, с което взе реванш за загубата от нейната сънародничка Ювел Габай на старта. След това Рангелова записа две победи в репешажите - над Милана Стефанович (Черна гора) с ипон и над Естеа Арифаж (Косово) също с ипон за 25 секунди.

В същата категория Калина Григорова стана пета.

Кристиян Атанасов взе бронзовото отличие на турнира за кадети в Солун (Гърция). Българинът постигна шест победи, като в последния си двубой в категория до 73 килограма се наложи с юко над Коба Кеделашвили.

Атанасов започна с три победи, но на четвъртфиналите получи травма в крака. Въпреки това по-късно излезе в репешажите, спечели два от тях, като в единия победи друг българин - Кристиян Димитров, което го прати в малкия финал. Тройката в тази категория бе допълнена от грузинци, което заеха и двете пети места.

На крачка от подиума - пети, останаха Андреа Стоева (63), Богдан Влаев (81), Цветомир Вълков (90) при кадетите в Солун, а Маря Маркова (57), Александра Ценова (70) и Мария Черкелиева (над 70) се наредиха седми.

#Кристиян Атанасов #София Рангелова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
1
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
2
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
3
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Русенци протестираха срещу приемането на еврото
4
Русенци протестираха срещу приемането на еврото
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
5
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в...
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)
6
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Други спортове

Иван Пешев изпрати националките по карате за световното в Кайро
Иван Пешев изпрати националките по карате за световното в Кайро
Българските надежди в спортните танци дадоха категорична заявка за бъдещи успехи на световната сцена Българските надежди в спортните танци дадоха категорична заявка за бъдещи успехи на световната сцена
Чете се за: 02:05 мин.
Спортни новини 24.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 24.11.2025 г., 12:25 ч.
Церемонията по запалването на олимпийския огън в Гърция ще бъде на закрито Церемонията по запалването на олимпийския огън в Гърция ще бъде на закрито
Чете се за: 01:45 мин.
Бронз за Александър Джорджев на европейското по таекуондо в Еле Бронз за Александър Джорджев на европейското по таекуондо в Еле
Чете се за: 01:02 мин.
Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ - кои са фаворитите за отличията, част 2 Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ - кои са фаворитите за отличията, част 2
Чете се за: 05:47 мин.

Водещи новини

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
Чете се за: 07:10 мин.
По света
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Вицепрезидентът Йотова: Това е бюджетът, който да осигури на някои...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Сбиване в дискотека в Монтана: Двама млади мъже са в болница
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са общественият транспорт и...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ