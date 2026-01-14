БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България стартира с чиста победа на волейболните квалификации за жени под 18 години

Националният отбор на България за жени под 18 години започна с убедителна победа квалификациите за Европейското първенство през 2026 г. Младите българки се наложиха над Косово с 3:0 гейма в зала „Христо Ботев“.

Двубоят продължи само 61 минути, а воденият от треньора Атанас Петров тим доминираше през цялото време. Най-резултатна за България беше Калина Венева с 19 точки, а Една Тодорова добави още 8.

За Косово най-много точки отбеляза Ера Байрамалю – 7.

Следващият мач на българките е в сряда срещу Черна гора, която по-рано днес победи Гърция с 3:2.

