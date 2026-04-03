България стигна до две 14-и места на световния шампионат по фехтовка за младежи и девойки

Българските отбори на сабя за младежи и за девойки завършиха на 14-о място на световното първенство по фехтовка в Рио де Жанейро (Бразилия).

При младежите в шампионата се включиха 38 тима, а за България играха Симеон Далеков, Николай-Томас Георгиев, Никола Меицов и Станимир Пелов. Във втория кръг от елиминациите те победиха Канада с 45:37. В срещата за място сред най-добрите осем българите бяха надиграни от Италия с 45:33. В срещите за разпределение на местата от 9-о до 16-о фехтовачите отстъпиха пред Полша, като от средата на срещата водеха в резултата, но в последния двубой допуснаха обрат и загубиха с 44:45. За 13-о до 16-о място националите надделяха над Япония с 45:33, а след това претърпяха поражение от Република Корея с 36:45 и заеха 14-а позиция.

Отборът на сабя девойки в състав Калина Атанасова, Мариела Георгиева, Ралица Гаджева и Виктория Витлиемова също завърши на 14-о място. В турнира се включиха 33 тима. Българките стартираха във втория кръг срещу Република Корея и спечелиха убедително с 45:28. В срещата за място в топ осем сабльорките бяха надиграни от Франция след оспорвана игра с 45:43. В двубоите за разпределение на местата от 9-о до 16-о Атанасова, Георгиева, Гаджева и Витлиемова загубиха от Румъния с 37:45, след това спечелиха срещу Германия с 45:39 и в последната среща отстъпиха пред Полша след сблъсък, който се реши в последната точка - 44:45 за полякините.