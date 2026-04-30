Две сребърни отличия за България в Баку и място в дебютните Крос битки

Българските състезателки записаха силно представяне на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, след като спечелиха два сребърни медала при девойките и се класираха за новия формат „Крос битки“.

Дея Емилова завоюва сребро на лента с оценка 25.750 точки, като остана само зад Яна Зайкина, а трета се нареди Алис Розенберг. Второто отличие за България донесе Александра Петрова, която завърши втора на топка с 24.950 точки, отстъпвайки на Ксения Савинова.

В отборната надпревара българките се класираха втори в квалификациите с актив от 98.900 точки, като пред тях е единствено тимът на Русия (под неутрален флаг), а тройката допълва Беларус.

Сияна Алекова и Дея Емилова допуснаха неточности в изпълненията си на обръч и бухалки, което ги остави извън челните позиции на тези уреди.

Предстои дебютът на новия формат „Крос битки“, като България ще се изправи срещу Грузия на четвъртфиналите. Победителят ще бъде определен след съчетания с обръч и топка, а при равенство решаващ ще бъде общият сбор от оценките. В следващите етапи състезанието продължава с бухалки, а финалите ще се решат на лента.