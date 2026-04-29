Българският ансамбъл замина за Баку за участие в Европейската купа

Ансамбъл - жени на България отпътува за Баку, където от 30 април до 3 май ще се проведе Европейската купа 2026. Надпреварата по традиция събира елита на континента в този спорт.

Българският ансамбъл пристига в азербайджанската столица със самочувствието на миналогодишен шампион в крос битките - титла, която поставя отбора сред фаворитите и тази година.

В състава на България са София Иванова, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова.

Тимът е воден от старши треньора Весела Димитрова и нейния помощник Ясена Стойнева, а за възстановяването и физическата готовност ще се грижи кинезитерапевтът Ива Александрова.

Българското присъствие в съдийството ще бъде представено от Християна Тодорова, която ще оценява надпреварата при жените (индивидуално и ансамбъл).