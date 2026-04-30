Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи...
Чете се за: 01:00 мин.
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от...
Чете се за: 02:50 мин.
БНТ 1 със специална програма на 1 май, посветена на 150...
Чете се за: 02:37 мин.
Временни промени в движението по пътища в страната заради...
Чете се за: 04:02 мин.
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Чете се за: 00:27 мин.
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на...
Чете се за: 01:25 мин.
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината...
Чете се за: 02:07 мин.
Коя е Михаела Доцова?
Чете се за: 01:07 мин.
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Чете се за: 03:57 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Чете се за: 05:57 мин.
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Чете се за: 03:25 мин.
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Чете се за: 01:30 мин.

Два сребърни медала за България на Европейската купа за девойки по художествената гимнастика

Освен това българките се класираха и за Крос битките в Баку.

Българските състезателки завоюваха два сребърни медала при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан), а освен това се класираха за Крос битките.

Дея Емилова се нареди втора на лента с 25.750 точки (трудност 10.200; артистичност 7.550; изпълнение 8.000). Победителка стана Яна Зайкина (неутрален статут) с 26.300, а трета е Алис Розенберг (Израел) с 24.550.

Сребърен медал завоюва и Александра Петрова на топка с оценка 24.950 (10.000; 7.650; 7.400), а първа е Ксения Савинова (неутрален статут) с 25.850 точки.

България зае второ място в класирането на квалификацията в отборната надпревара при девойките, утвърждавайки силното си присъствие сред водещите отбори с актив от 98.900. На първа позиция завърши тимът на Русия (под неутрален флаг) със сбор от 103.100, а тройката се допълва от Беларус (под неутрален флаг) с общ резултат от 96.900.

Сияна Алекова и Деа Емилова допуснаха неточности в композициите си с обръч и с бухалки, и заеха съответно 13-а и 5-а позиция на тези уреди.

Утре Европейската купа влиза в нова ера - за първи път ще се проведат Крос битките при девойки отборно. България излиза на четвъртфиналите срещу Грузия.

Според регламента отборите се изправят един срещу друг с две съчетания - обръч и топка. При две победи - тимът продължава напред, а при две загуби - отпада. При една победа и една загуба решаващ е сборът от оценките на двете съчетания (обръч и топка). Отборът с по-висок общ резултат продължава към полуфиналите. Там битката продължава със съчетания с бухалки като всяко изпълнение е директен билет към финала. Двубоят за златото и двубоят за бронза се решават със съчетанията с лента.

ТОП 24

Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
1
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
2
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
4
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
5
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
6
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Други спортове

България с второ място във временното класиране на Европейската купа по художествена гимнастика
България с второ място във временното класиране на Европейската купа по художествена гимнастика
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Чете се за: 02:50 мин.
Давид Иванов вече има квота за световното по спортна гимнастика Давид Иванов вече има квота за световното по спортна гимнастика
Чете се за: 02:12 мин.
15 българи ще участват на Световната купа по спортна гимнастика във Варна 15 българи ще участват на Световната купа по спортна гимнастика във Варна
Чете се за: 01:25 мин.
Министър Илиев награди медалистите от европейското първенство по борба Министър Илиев награди медалистите от европейското първенство по борба
Чете се за: 01:17 мин.
Спортни новини 30.04.2026 г., 13:00 ч. Спортни новини 30.04.2026 г., 13:00 ч.

Водещи новини

Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за...
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, а помни градивните Михаела Доцова: Историята не помни шумните, а помни градивните
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов" Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов"
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи наказание от 20 години затвор Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи наказание от 20 години затвор
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Среден 3,28 получава държавата за грижата за децата, сочи доклад
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Открити са нарушения на строителния обект в Бургас, на който загина...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Около 1,7 млн. автомобила се очакват по пътищата в почивните дни...
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
САЩ ще обсъдят нови планове за удари в Иран
Чете се за: 01:10 мин.
По света
