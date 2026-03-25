БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

България уреди две контроли през юни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Проверките се явяват генерална репетица за мачовете от следващото издание в Лигата на нациите.

Национален отбор на България по футбол
Слушай новината

Българският национален отбор за мъже уреди две контроли през юни. Селекцията на Александър Димитров ще премери сили с Косово и Молдова. Очаква се срещата с косоварите да бъде на българска земя, като най-вероятно ще бъде изиграна на стадион „Христо Ботев“, а за тази с молдовците ще гостуват. Има вероятност проверката с косовския тим да се състои и на Националния стадион „Васил Левски“.

ФИФА предвижда 1 и 9 юни като дати за националните отбори, а на 11-и ще стартира и световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Двете контроли се явяват и генерална репетиция за „лъвовете“ преди Лигата на нациите.

Косово има все още шанс да се класира за своето първо участие на Мондиал, но трябва да премине през баражи в зона „Европа“. Косоварите утре гостуват на Словакия в полуфинален плейоф, а при успех ще бъдат домакини в Прищина на 31-и март на победителя от двойката Турция – Румъния.

България и Косово имат една среща на футболния терен и това се случи в квалификациите за Европейското първенство през 2020-а година, като двата тима направиха равенство 1:1 в Прищина (гол за България на Васил Божиков) и поражение в София с 2:3 (точни за българите бяха Ивелин Попов и Кристиан Димитров).

България ще гостува на Молдова в Кишинев за първи път от 1995-а година, когато силната формация на селекционера Димитър Пенев нямаше проблеми и спечели с 3:0. През 1994-а играчите от бившата съветска република бяха победени и в София с 4:1.

В момента „трикольорите“ са в Индонезия и се подготвят за първия си мач от второто издание на турнира FIFA Series 2026 срещу Соломоновите острови на 27-и март от 10:30 часа българско време. При успех на 31-и март представителният ни тим ще играе с победителя от другия полуфинал Индонезия – Сейнт Китс и Невис. И двата мача ще бъдат предавани на живо по БНТ 3.

По-късно днес от 13:00 часа българско време е първата тренировка на България на терен в Индонезия и тя ще се проведе на помощен терен Е на спортния комплекс „Гелорa Бунг Карно“.

Чете се за: 00:42 мин.
#Национален отбор на Молдова по футбол #Национален отбор на Косово по футбол #Българския национален отбор по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ