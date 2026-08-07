България зае четвърто място отборно на 25 м пистолет за жени на eвропейското първенство по спортна стрелба до 23 г=

България зае четвърто място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша.

Българският състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова завърши със сбор от 1687 точки и малко не достигна за бронзовото отличие.

В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова записаха по 565 точки и заеха съответно 12 и 13-място, а Раденкова остана 21- с 557 точки.

Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова.