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България заминава за Полша, започват контролите преди важния сблъсък с Румъния

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Спорт
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Баскетболните национали ще играят в Краков и на турнир в Словакия, преди да открият участието си във втория етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029

България заминава за Полша, започват контролите преди важния сблъсък с Румъния
Снимка: БТА
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Мъжкият национален отбор на България по баскетбол навлиза в следващата фаза от подготовката си за предстоящите битки във втория етап на предварителните квалификации за европейското първенство през 2029 година.

Утре българският тим ще отпътува за Полша, където предстои и първата контролна среща от подготвителния цикъл. Националите ще излязат на терена на 18 август в Краков, като проверката ще даде възможност на селекционния щаб да направи първи по-сериозен тест на състава преди официалните двубои.

Програмата на "лъвовете“ ще продължи практически без почивка. След контролата в Полша националният отбор ще се насочи към Словакия, където между 19 и 21 август ще вземе участие в приятелски турнир.

Последният етап от подготовката ще бъде на българска земя. Между 24 и 28 август баскетболистите ще проведат тренировъчен лагер в Русе, където ще бъдат направени финалните настройки преди първия официален двубой.

Кулминацията идва на 30 август, когато България ще гостува на Румъния. Срещата ще се проведе в румънския град Тулча и ще постави началото на участието на българския състав в група „D“ от втория етап на предварителните евроквалификации.

Така националите разполагат с наситена програма в оставащите две седмици до двубоя с Румъния – контрола в Полша, турнир в Словакия и заключителен лагер в Русе, преди да започне същинската битка по пътя към Евробаскет 2029.

#Предварителни квалификации за Евробаскет 2029 #Национален отбор на България по баскетбол за мъже

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