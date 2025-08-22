Българка бе избрана за Представител на атлетите към Международната федерация по гимнастика

Изключителен успех за Невяна Владинова в Рио де Жанейро (Бразилия). Вицепрезидентът на БФХГ бе избрана за Представител на атлетите по гимнастика към ФИГ, след оспорвано гласуване, нашето момиче победи с убедителен вот (37 на 14) своя опонент Александра Кирой - Богатирева (Австралия).

Гласуването сред грациите се проведе по време на 41-о Световното първенство в Рио де Жанейро (Бразилия).

"Изключително много се гордеем с постигнатите високи резултати от Неви! Желаем ѝ ползотворна работа в Международната централа, а към всички атлети - имате борбен представител, който ще ви защитава на всяко едно ниво!", написаха от БФХГ в социалните мрежи.

В момента Владинова е водач на българската делегация на шампионата на планетата в Рио де Жанейро. Тази вечер надпреварата продължава с финала на индивидуалния многобой. Потокът на Ева Брезалиева стартира в 20.30 българско време, като тя започва с обръч. Стилияна Николова излиза първо с бухалки в поток A от 23.00 българско време.