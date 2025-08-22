БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния...
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев,...
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в...
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Българка бе избрана за Представител на атлетите към Международната федерация по гимнастика

Спорт
Огромно признание за Невяна Владинова.

невяна владинова гимнастичките добра форма готови началото сезона
Изключителен успех за Невяна Владинова в Рио де Жанейро (Бразилия). Вицепрезидентът на БФХГ бе избрана за Представител на атлетите по гимнастика към ФИГ, след оспорвано гласуване, нашето момиче победи с убедителен вот (37 на 14) своя опонент Александра Кирой - Богатирева (Австралия).

Гласуването сред грациите се проведе по време на 41-о Световното първенство в Рио де Жанейро (Бразилия).

"Изключително много се гордеем с постигнатите високи резултати от Неви! Желаем ѝ ползотворна работа в Международната централа, а към всички атлети - имате борбен представител, който ще ви защитава на всяко едно ниво!", написаха от БФХГ в социалните мрежи.

В момента Владинова е водач на българската делегация на шампионата на планетата в Рио де Жанейро. Тази вечер надпреварата продължава с финала на индивидуалния многобой. Потокът на Ева Брезалиева стартира в 20.30 българско време, като тя започва с обръч. Стилияна Николова излиза първо с бухалки в поток A от 23.00 българско време.

Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който...
21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста 21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за осветителен стълб Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за осветителен стълб
Кристин Лагард показа дизайна на българската евромонета с номинал 2...
Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е...
Русия и Украйна с нови обвинения: Срещата Зеленски - Путин под въпрос
Антиимиграционни мерки в САЩ - започват проверки на всички 55 млн....
