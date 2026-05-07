Българска професионална футболна лига се включва в инициативата „Ден на Европа 2026“

Българската професионална футболна лига (БПФЛ) ще се включи в общоевропейската кампания „Ден на Европа 2026“, която ще се проведе на 9 и 10 май с участието на водещи първенства от страните членки на Европейския съюз.

Инициативата се организира съвместно от Европейските лиги и Европейска комисия и има за цел да популяризира символите и ценностите на ЕС чрез футбола. Акцентът е поставен върху принципите на европейския модел на спорта - приобщаване, многообразие, солидарност и социално сближаване.

В този контекст срещите от професионалния футбол в България през уикенда ще преминат под знака на европейските ценности, като част от координираните действия в цяла Европа.

От БПФЛ подчертават, че професионалният футбол има ключова обществена роля. Тя се изразява в обединение на хората и да насърчава споделени ценности както на терена, така и извън него.

Президентът на Европейските лиги Клаудиус Шефер заяви, че организацията стои твърдо зад идеалите на Европейския съюз, като отбеляза, че духът на футбола съвпада с принципите на меритокрация, уважение и общност.

Европейският комисар по въпросите на младежта, културата и спорта Глен Микалеф допълни, че инициативата е резултат от продължителни усилия и партньорство, като тази година обхваща стадиони в целия континент.

Освен България, в кампанията „Ден на Европа 2026“ участват още първенствата на Австрия, Дания, Испания, Финландия, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Полша, Португалия и Словакия, което превръща инициативата в една от най-мащабните съвместни акции на европейския футбол.