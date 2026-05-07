БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Филип Кръстев е скъсал ахилесово сухожилие и ще бъде извън терена за дълъг период от време

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Подобна прогноза поставя национала под сериозен въпрос за старта на Лигата на нациите през септември и октомври.

гьозтепе станимир стоилов успя победи кайзериспор измир пълни минути филип кръстев
Слушай новината

Българският национал Филип Кръстев е скъсал ахилесово сухожилие и ще бъде извън игра за дълъг период от време, съобщи страницата в интернет Balkan Futbolu.

Травмата е станала по време на тренировка след мача с Трабзонспор от 32-ия кръг на Суперлигата. Във въпросната среща българският полузащитник се появи на терена в 76-ата минута на мястото на Антунеш и остана до края на двубоя. С травмата му обаче наемът в Гьозтепе приключва, като той ще се върне в белгийския Ломел, който притежава правата му. Оттам ще организират както лечението, така и рехабилитационния период. В зависимост от степента на руптурата на самото сухожилие, завръщането на Кръстев може да бъде както на четвъртия месец, така и до шестия или седмия, прогнозира пък „LimontepeTayfa“ - сайтът за информация от Гьозтепе.

Подобна прогноза го вади не само от мачове на клубно ниво, но го поставя под сериозен въпрос в сметките на националния селекционер Александър Димитров за старта на Лигата на нациите през септември и октомври, когато България ще изиграе четири мача.

Филип Кръстев пристигна в Гьозтепе през зимата и до момента има 11 мача и 1 асистенция. Също така той изкара есента пак като преотстъпен в английския Оксфорд Юнайтед в Лига Чемпиъншип, където изигра 16 срещи и в тях вкара 1 гол и направи 1 асистенция.

За националния отбор на България е записал 30 мача, в които вкара четири попадения. По време на турнира „FIFA Series 2026” в Индонезия през месец март той беше капитан и в двете срещи – при 10:2 над Соломоновите острови и при 1:0 над Индонезия.

#Филип Кръстев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
1
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на 23 отбора
2
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на...
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията
3
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради...
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА - Георги Глушков
4
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА -...
Общо 8 са вече случаите на хантавирус на луксозния круизен кораб "Хондиус"
5
Общо 8 са вече случаите на хантавирус на луксозния круизен кораб...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
6
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
3
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
4
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
5
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май
6
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...

Още от: Национални отбори

Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 2
Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 2
Дестинация Кабо Верде Дестинация Кабо Верде
Чете се за: 10:30 мин.
Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 1 Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 1
Чете се за: 00:52 мин.
БНТ излъчва 12 епизода, посветени на всички отбори, класирали се за Мондиал 2026 БНТ излъчва 12 епизода, посветени на всички отбори, класирали се за Мондиал 2026
Чете се за: 00:40 мин.
Доналд Тръмп: Нека Иран играе на световното първенство Доналд Тръмп: Нека Иран играе на световното първенство
Чете се за: 00:50 мин.
Джани Инфантино: Иран ще участва на световното първенство и ще играе в САЩ Джани Инфантино: Иран ще участва на световното първенство и ще играе в САЩ
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в София
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в София
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Андрей Гюров към министрите: Като истински спартанци не се спряхте и не се огънахте Андрей Гюров към министрите: Като истински спартанци не се спряхте и не се огънахте
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България" Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета Депутатите изслушаха финансовия министър за състоянието на бюджета
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
В Деня на радиото и телевизията: БНТ е с най-високо доверие сред...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Оставиха в ареста жената, която намушка четирима души във Варна
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Руски дронове се разбиха в Латвия рано тази сутрин
Чете се за: 04:12 мин.
По света
В деня на радиото и телевизията: СЕМ отвори врати за посетители
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ