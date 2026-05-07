Филип Кръстев е скъсал ахилесово сухожилие и ще бъде извън терена за дълъг период от време

Българският национал Филип Кръстев е скъсал ахилесово сухожилие и ще бъде извън игра за дълъг период от време, съобщи страницата в интернет Balkan Futbolu.

Травмата е станала по време на тренировка след мача с Трабзонспор от 32-ия кръг на Суперлигата. Във въпросната среща българският полузащитник се появи на терена в 76-ата минута на мястото на Антунеш и остана до края на двубоя. С травмата му обаче наемът в Гьозтепе приключва, като той ще се върне в белгийския Ломел, който притежава правата му. Оттам ще организират както лечението, така и рехабилитационния период. В зависимост от степента на руптурата на самото сухожилие, завръщането на Кръстев може да бъде както на четвъртия месец, така и до шестия или седмия, прогнозира пък „LimontepeTayfa“ - сайтът за информация от Гьозтепе.

Подобна прогноза го вади не само от мачове на клубно ниво, но го поставя под сериозен въпрос в сметките на националния селекционер Александър Димитров за старта на Лигата на нациите през септември и октомври, когато България ще изиграе четири мача.

Филип Кръстев пристигна в Гьозтепе през зимата и до момента има 11 мача и 1 асистенция. Също така той изкара есента пак като преотстъпен в английския Оксфорд Юнайтед в Лига Чемпиъншип, където изигра 16 срещи и в тях вкара 1 гол и направи 1 асистенция.

За националния отбор на България е записал 30 мача, в които вкара четири попадения. По време на турнира „FIFA Series 2026” в Индонезия през месец март той беше капитан и в двете срещи – при 10:2 над Соломоновите острови и при 1:0 над Индонезия.