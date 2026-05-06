Христо Арангелов: Допуснахме лесни голове

Старши треньорът на Септември Христо Арангелов призна, че отборът пропуска лесни шансове и това пречи на тима да печели ценни точки.

Столичани загубиха градския сблъсък със Славия с 1:2.

"Допуснахме лесни голове в дадени ситуации и причислено превъзходство. Опитахме се да доминираме и да създаваме положения. Имахме доста ситуации, но не ги реализирахме. Трябва повече спокойствие пред гола. Пропуските ни тежат към този момент. Опитваме се във всеки един мач да имаме ясна идея как да се позиционираме", сподели той след срещата.