Български триумф в САЩ: Милена Добрева със златна тока от легендарния Leadville 100

Милена Добрева постигна впечатляващ български успех в едно от най-тежките планински състезания в света – легендарния американски ултрамаратон Leadville Trail 100. Българката преодоля изключително тежкото 160-километрово трасе за 24 часа и 58 минути, като успя да слезе под престижната граница от 25 часа.

Постижението донесе на Добрева златната тока, която традиционно се връчва на състезателите, успели да завършат Leadville 100 за по-малко от 25 часа. Българката се пребори и за първото място във възрастовата категория 50–59 години.

Leadville Trail 100 е сред емблематичните изпитания в света на ултрамаратоните, а огромната дистанция превръща състезанието в тест не само за физическата подготовка, но и за волята и психическата устойчивост на участниците.

Добрева успя да премине финалната линия само две минути преди границата за получаване на златната тока, което направи постижението ѝ още по-драматично.

До нея по време на тежкото предизвикателство беше и нейната сестра – певицата Деси Добрева, която я подкрепяше по време на надпреварата.

"Гордея се безкрайно със сестра си и съм благодарна, че имах възможността да бъда част от това невероятно предизвикателство. Милена показа изключителна воля, сила и непримирим дух“, сподели Деси Добрева.

С време 24:58:00 часа, златна тока и победа в своята възрастова категория Милена Добрева записа запомнящо се българско присъствие на Leadville Trail 100.







