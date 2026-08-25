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Филмът на Мая Димитрова "Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил" е в селекцията на Prix Europa

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Документалният филм на Мая Димитрова "Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил" влезе в селекцията на фестивала за телевизионни и радио програми PRIX EUROPA в Берлин. Филмът е селектиран сред 300 европейски продукции в категория "Разследване". Фестивалът се провежда под егидата на Европейския парламент. Оператор на филма е Димитър Атанасов, редактор Мария Митева, продуцент Мария Чернева, а постпродукцията е на Ара Хугасян.

Филмът представя разследване за съзнателното решение на тоталитарната власт да укрие от българските граждани опасността от радиацията след аварията в Чернобил през 1986 г. За първи път пред камера застават хора, които лично са участвали в събитията и досега са отказвали да говорят публично.

"Основание за безпокойство. Архивите за българския Чернобил" за първи път показва секретни документи с данни за радиационната обстановка в България след аварията. Филмът среща зрителите и с учени от програмата "Радиощит", които откриват опасните "горещи частици" от реакторното гориво по улиците на София.

Зрителите ще чуят свидетелствата на специалистите, измервали нивата на радиация, на експертите, опитали да предупредят за опасността, както и на учените, принудени ежедневно да изследват храната, водата и въздуха за нуждите на Политбюро.

Каква е ролята на Държавна сигурност в укриването на информацията за радиацията? Защо в България е регистриран втори радиационен пик? И защо българското население се оказва сред най-облъчените в Европа? Това са въпросите, които вече близо четири десетилетия очакват своя отговор.

Гледайте тук филма "Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил"

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