Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

Гледайте филма „Основания за безпокойство – архивите за българския Чернобил“ тази вечер по БНТ1

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Днес от 21.30 по БНТ 1 гледайте документалния филм „Основания за безпокойство – архивите за българския Чернобил“. Автор е Мая Димитрова, която представи част от сюжета в студиото на "Денят започва".

За първи път пред камера се чуват разкази на хора, които са запознати с тези събития и досега са отказвали да говорят, а би трябвало да знаят много.

"Всичко беше поръсено с радиоактивност. Това мълчание беше престъпно мълчание. Нашият народ беше дезинформиран, съзнателно и целенасочено."

"Висшата номенклатура даваше в нашата лаборатория да се мерят храни, които те са си внесли от незамърсени територии на Европа. Те не ядат каквото ядем ние, а вземат чисто и пак искат да им го измерят. Те са развили чувство за безнаказаност във властта"

Мая Димитрова, журналист и автор на филма: "Разказаха доста интересни факти за едно време, към което не бихме искали да се връщаме. Всъщност това е идеята на филма – да покажем този осъзнат избор на властта да остави българското население напълно беззащитно пред радиацията. Разказите им наистина мен лично ме шокираха, както и това, което открихме в архивите по самото дело „Чернобил“. В тази връзка искам да благодаря на проф. Димитър Вацов и на Момчил Методиев от Института за изследване на близкото минало, които наистина ни предоставиха достъп до тези документи. Без тях този филм нямаше да е това, което е."

Мая Димитрова подчерта, че няма само едно обяснение в отговор на въпроса защо така се е случило.

"Този отговор не може да има само едно обяснение. Наистина доста мислих по въпроса. От една страна очевидният отговор е, че властта се е стремяла да не ядоса така наречения по-голям брат – СССР към този момент. От друга страна е искала да запази туристическия си бранш, тоест доларите, които идват в страната. Едни чисто икономически мотиви, което е изключително тъжно."

Авторът на филма обясни какво е било нивото на облъчване у нас спрямо другите страни от региона.

"Количеството радиация, което достига до нашата страна, не е най-голямото в Европа. Проблемът е, че нашето население е оставено да бъде най-облъчено, тоест липсват всякакви мерки, които да защитят хората. Което е всъщност най-нечовешкото отношение, което може да бъде показано от страна на властта към народа. Вторият радиационен пик е всъщност другата точка, която доказва, че не е имало никаква грижа през есента на 1986 г. и пролетта на 1987 г. Отново стойностите на радиация в храните започват да се вдигат, тъй като заразеното сено, с което се изхранват селскостопанските животни, не е било изхвърлено, за да не се хвърлят пари. И всъщност животните са хранени с радиоактивна храна, след което млякото и месото се продават в магазините и съответно населението става доста по-облъчено."

Вижте целия разговор във видеото

#„Основания за безпокойство – архивите за българския Чернобил" #Мая Димитрова #филм

