Българските бадминтонисти с четири медала от турнири в Словения и Полша

Българските състезатели спечелиха четири медала от международни турнири по бадминтон за юноши и девойки до 17 и до 19 години в Словения и в Полша.

При 19-годишните в Бялисток (Полша) Георги Рупцов и Елена Попиванова завоюваха бронзови отличия на смесени двойки, след като достигнаха до полуфиналите.

На пето място завършиха Елена Попиванова на единично и на двойки заедно с Виктория Попова.

В Любляна (Словения) в турнир за 17-годишни Андрей Марков и Лео Спасов са вицешампиони на двойки, след като на финала отстъпиха пред румънците Максим Якоб и Андрей Виктор Вици с 10:21, 19:21.

Пети места на единично постигнаха Андрей Марков, Лео Спасов и Лили Радева.