От днес започва изплащането на пенсиите за декември и коледните добавки

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Това съобщиха от Националния осигурителен институт

От днес започва изплащането на пенсиите за декември и коледните добавки
Снимка: БГНЕС
Изплащането на пенсиите през декември чрез пощенските станции започва от днес и ще завърши на 19 декември. Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Датите за изплащане на пенсиите ще са такива по изключение, тъй като с решение на Министерския съвет от 19 ноември дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени еднократно за неприсъствени, предвид на което се съкращава технологичното време за приключване на процедурата по извършване и разчитане на пенсионните плащания преди края на годината, обясняват от НОИ.

Заедно с пенсиите за декември на всички правоимащи ще бъдат изплатени и приетите с постановление на Министерския съвет коледни добавки в размер на 120 лева. Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември. Информацията за всички видове плащания е публикувана в рубриката "Календар на плащанията" на сайта на НОИ.

#изплащане на пенсиите #изплащане на пенсии #коледни добавки за пенсионери #коледни добавки

