Българските баскетболни националки до 16 г. дават ход на 1/4-финалите на еврошампионата

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години ще даде старт на четвъртфиналите на европейското първенство в Истанбул, Дивизия Б.

Баскетболистките на Лилия Георгиева ще имат за съперник Босна и Херцеговина за начало на елиминационната фаза. Българките и босненките ще се срещнат в сряда, 27 август от 13:00 часа българско време в Баскетболния център за развитие.

Българският тим приключи на второ място в група D с три победи и една загуба, а Босна спечели група C, като има пълен актив от три успеха. Ако младите „лъвици“ преодолеят босненките, ще срещнат спечелилия от двойката между Нидерландия и Швейцария на полуфиналите.

Ето всички четвъртфинали:

Босна и Херцеговина – България

Нидерландия – Швейцария

Турция – Словакия

Литва – Португалия