Берое взе глътка въздух в драма срещу Ботев 2012

Берое Стара Загора прекъсна негативната си серия от два поредни грешни хода в НБЛ. Баскетболистите на Даниел Клечков надделяха над Ботев 2012 с 84:74 в мач от 12-ия кръг. В зала "Общинска" интригата бе на преден план до финалните минути, когато "зелено-белите" сътвориха серия, която се оказа и достатъчна за успеха, както и да нанесат втора последователна загуба на момчетата на Йован Попович в шампионата. Двубоят ще се запомни с високия брой изпълнения наказателни удари, особено от страна на домакините, които бяха 23/28 срещу 11/22 за своите съперници.

Официален дебют за старозагорския отбор направиха и двете нови попълнения - Дейлън Уилямс и Джейлън Бенджамин, но мачът не бе доигран от Брет Рийд и Николай Иванов, тъй като и двамата натрупаха по 5 лични нарушения.

Така отборът от Стара Загора се придвижи до шестото място в подреждането с пет успеха и шест поражения, с колкото е и новакът в първенството, който е седми към този момент. На 23 декември (вторник) Берое ще бъде гост на Шумен. От своя страна Ботев ще приеме Черно море Тича в същия ден.

Стартът предложи поделено надмощие. Домакините разчитаха на присъствието на Брет Рийд, а за гостите най-дейни се оказаха Дейвид Хоутън и Георги Герганов. Това обаче не спря „зелено-белите“ да дръпнат с 4 точки след 10 минути игра.

Тенденцията, свързана със слабата резултатност, не се промени и във втората част, а това важеше и от гледна точка на равностойното развитие. Постепенно действията на Кристиян Желев и Джейлън Бенджамин направиха така, че старозагорският отбор да се изстреля при 40:37 на голямата почивка.

Началото на второто полувреме предложи бързо темпо, грешки и честа смяна на водачеството. Обичайните заподозрени от първите две части отново изпъкнаха в нападение. Силен финален щурм, дело на Стефан Михайлов и Герганов, позволи на дебютанта в първенството да стигне до 2 точки аванс в края на предпоследния период.

Драматичните моменти бяха на дневен ред и във финалната десетка, изпълнена се нерви и накъсвания заради немалкия брой лични нарушения. Последваха откъсване за старозагорския отбор чрез Дейлън Уилямс, Бенджамин и Желев, като разликата стигна 8 точки. Ивайло Христов и Герганов доближиха тима от Враца до минус 4, но забивка на Уиляс в последните 33 секунди предопредели крайния победител.

Брет Рийд записа 18 точки и 12 борби за Берое. Дейлън Уилямс (10 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции) и Джейлън Бенджамин (7 завършващи подавания) дебютираха с по 16 точки. Кристиян Желев вкара 13.

Георги Герганов за пореден път се открои за Ботев с 28 точки, 5 борби и 6 асистенции, но бе 8/17 при стрелбата от наказателната линия. Дейвид Хоутън записа 17 и 13 овладени под двата ринга топки, Михаил Калинов има 11 и 6 овладени под двата коша топки. Стефан Михайлов отбеляза 10 точки.