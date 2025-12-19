Олимпиакос се съвзе след солиден мач на Везенков и разгром (ВИДЕО)

Александър Везенков затвърди думите за отличната форма, в която се намира и бе сред основните фактори Олимпиакос да стопира пропадането си от три поредни грешни стъпки в Евролигата. Българинът и неговите съотборници неутрализираха АСВЕЛ Вильорбан със 107:84 в среща от 17-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година започна сред титулярите, както по традиция. Българският национал за пореден път не разочарова, особено в офанзивен план, където се отчете с поредно солидно представяне. Крилото се прибра в съблекалнята със 17 точки, 5 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка за 30 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си крилото бе 4/6 от средна дистанция, 1/2 отвъд дъгата и 6/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Срещу името на гърците личат 9 победи и 7 загуби, като това ги поставя на деветото място във временното класиране, а съставът на Пиерик Пупе продължават да се намират на последната 20-та позиция с 4 успеха и 13 поражения. На 26 декември (петък) Олимпиакос ще има визита на Виртус Болоня, докато АСВЕЛ ще домакинства на Анадолу Ефес ден по-рано.

Откриващите минути не се славеха с добра резултатност и по-скоро се оказаха опознавателни. И докато гостите все още търсиха своите реализатори, Еван Фурние и Тайлър Дорси се заеха с въпросната роля за домакините, които в края на встъпителния период си издействаха аванс от 12 точки.

Следващата десетка също вървеше по план до известна степен за гърците, като те имаха и лукса на по-широката ротация в опита си да задържат изградената преднина. Армел Траоре и Тома Йортел дадоха искрица надежда на французите, но Александър Везенков се намеси в точния момент и „червено-белите“ се оттеглиха при 44:34 в съблекалнята.

Тимът от Пирея подхвана наказателна акция на старта на третата част, дело на Никола Милутинов, Дорси и Везенков, за да наклони допълнително везните в своя полза. Аргументите на участника във френския елит започнаха да се изчерпват и действащите шампиони на Гърция си извоюваха 19-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт промяната на статуквото изглеждаше мираж и до финалната сирена единствената интрига бе какъв ще бъде крайният резултат.

Тайлър Дорси окрили "червено-белите" към убедителния успех със своите 22 точки и 6 асистенции, допълнени от 4 успешни шута зад арката. Еван Фурние се разписа с 21 точки, Франк Нтиликина се отчете с 11, Никола Милутинов (6 борби) и Донта Хол приключиха с по 10.

Шакил Харисън отвърна за АСВЕЛ с 11 точки и 5 борби. Едуин Джаксън реализира 10.