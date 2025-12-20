Милър-Макинтайър над всички в драма за Цървена звезда (ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Американецът с български паспорт изведе сърбите до успех в Евролигата.

милър макинтайър всички драма цървена звезда видео
Снимка: БГНЕС

Коди Милър-Макинтайър бе в основата на това Цървена звезда да сложи край на своята негативна серия от три поредни поражения в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници оцеляха срещу Виртус Болоня с 90:89 в мач от 17-ия кръг. В "Белградска Арена" всичко се реши в края, когато баскетболистите на Саша Обрадович намериха верния път към успеха и разочароваха играчите на Душко Иванович.

Милър-Макинтайър попадна в стартовата петица и бе с основна роля за победата на сърбите. Българският национал поведе листата на реализаторите и се прибра в съблекалнята с дабъл-дабъл. Гардът завърши с 21 точки, 4 борби и 10 асистенции за 32 игрови минути. При стрелбата си той бе 7/10 от близко разстояние, 2/4 зад дъгата и 1/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Това бе достатъчно за "звездашите" да се придвижат на осмото място с десет победи и седем загуби, а италианците са 12-и с осем успеха и девет поражения. На 23 декември (вторник) Милър-Макинтайър и компания ще бъдат гости на Париж. От своя страна Виртус ще бъде домакин на Олимпиакос 3 дни след това.

Стартът загатна, че интрига в този мач няма да липсва, като премина при честа смяна на водачеството. Отличното включване на Джаред Бътлър наруши статуквото и домакините си осигуриха аванс от 8 точки след 10 минути игра.

Рецитал на Карсън Едуардс показа, че гостите не са готови да се предадат толкова бързо, повеждайки ги към пълен обрат в хода на втората част. Коди Милър-Макинтайър и Чима Монеке не останаха длъжни за сърбите, но Карим Джалоу и Никола Акелеле се постараха италианците да фиксират 46:45 в своя полза на голямата почивка.

Началото на второто полувреме затвърди мнението, че рядко някой от двата отбора щеше да вземе надмощие. Милър-Макинтайър бе във вихъра си за „зведашите“, докато от другата страна Дерик Аткинсън – джуниър, Лука Вилдоса и Едуардс имаха с какво да отвърнат в нападение. Така светлинното табло светеше при 70:70 в края на предпоследния период.

Драматичните моменти бяха факт и на старта на финалната десетка, когато честите смени на лидерството отново излязоха на преден план. Семи Оджелей, Джордан Нуора и Милър-Макинтайър постепенно помогнаха на тима от Белград да се отскубне с 4 точки при по-малко от 2 минути, но Едуардс и Вилдоса провокираха обрат за гостите от плюс точка от 32 секунди. Кош на Бътлър върна крехкото предимство на домакините от точка с 20 секунди до края, а в ответната атака Едуардс не сполучи зад дъгата и всичко свърши.

Джордан Нуора финишира с 20 точки за отбора от Белград. Чима Монеке приключи с 13 и 7 борби, Семи Оджелей записа 11 и 5 овладени под двата коша топки.

Карсън Едуардс изригна с 29 точки за Виртус, включително и с 4 точни шута от далечна дистанция. Лука Вилдоса има 16 и 9 асистенции, Дерик Аткинсън - младши отбеляза 13 точки, Карим Джалоу остана с 11.

