Българските боксьори научиха първите си съперници на Световната купа в Бразилия

Семион Болдирев открива участието с тежък двубой срещу двукратен европейски шампион до 23 години

Българските национали по бокс разбраха жребия си за Световната купа във Фоз до Игуасу (Бразилия), където ще се изправят срещу елитна конкуренция от медалисти на олимпийски игри, световни и континентални първенства.

Още в първия ден на надпреварата на ринга ще се качи Семион Болдирев. 19-годишният талант, който е пети от световното първенство в Ливърпул, ще има сериозно изпитание срещу турчина Емра Яшар – двукратен европейски шампион за мъже до 23 години. Двубоят е насрочен за около 20:00 часа българско време.

В следващите дни на ринга ще излязат още редица български състезатели. На 21 април предстоят срещите на Златислава Чуканова (51 кг), Викторио Илиев (65 кг) и Йордан Морехон (+90 кг). Ден по-късно ще боксират Венелина Поптолева (54 кг), Ергюнал Себахтин (50 кг) и Уилиам Чолов (80 кг), а на 23 април е ред на Ясен Радев (55 кг). Участието на българите ще завърши на 24 април с мача на Рами Киуан (75 кг).

Програмата с българско участие на турнира:
на 21 април
Златислава Чуканова (51 кг) – Михаела Бадеску (Румъния)
Викторио Илиев (65 кг) – Хюго Барон (Мексико)
Йордан Морехон (+90 кг) – Хавиер Крус (Мексико)

на 22 април
Венелина Поптолева (54 кг) – Лорън Маки (Англия)
Ергюнал Себахтин (50 кг) – Дани Касерес (Доминикана)
Уилиам Чолов (80 кг) – Бернал (Испания)/Офори (Канада)

на 23 април
Ясен Радев (55 кг) – Габор (Унгария)/Сантиаго (Аржентина)

на 24 април
Рами Киуан (75 кг) – Силва (Бразилия)/Ел Масмуди (Мароко)

Боксьорите ни заминаха с високи амбиции за Световната купа в Бразилия
Боксьорите ни заминаха с високи амбиции за Световната купа в Бразилия
Красимир Инински: Очаквам медали и добро представяне
Националите по бокс в пълна бойна готовност за Световната купа в Бразилия
Тайсън Фюри насочва поглед към Антъни Джошуа преди сблъсъка с Арсланбек Махмудов
България спечели три бронзови медала от турнир по бокс в Баку
Дионтей Уайлдър се наложи над Дерек Чисора в Лондон
