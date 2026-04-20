Българските боксьори научиха първите си съперници на Световната купа в Бразилия

Българските национали по бокс разбраха жребия си за Световната купа във Фоз до Игуасу (Бразилия), където ще се изправят срещу елитна конкуренция от медалисти на олимпийски игри, световни и континентални първенства.

Още в първия ден на надпреварата на ринга ще се качи Семион Болдирев. 19-годишният талант, който е пети от световното първенство в Ливърпул, ще има сериозно изпитание срещу турчина Емра Яшар – двукратен европейски шампион за мъже до 23 години. Двубоят е насрочен за около 20:00 часа българско време.

В следващите дни на ринга ще излязат още редица български състезатели. На 21 април предстоят срещите на Златислава Чуканова (51 кг), Викторио Илиев (65 кг) и Йордан Морехон (+90 кг). Ден по-късно ще боксират Венелина Поптолева (54 кг), Ергюнал Себахтин (50 кг) и Уилиам Чолов (80 кг), а на 23 април е ред на Ясен Радев (55 кг). Участието на българите ще завърши на 24 април с мача на Рами Киуан (75 кг).

Програмата с българско участие на турнира:

на 21 април

Златислава Чуканова (51 кг) – Михаела Бадеску (Румъния)

Викторио Илиев (65 кг) – Хюго Барон (Мексико)

Йордан Морехон (+90 кг) – Хавиер Крус (Мексико)

на 22 април

Венелина Поптолева (54 кг) – Лорън Маки (Англия)

Ергюнал Себахтин (50 кг) – Дани Касерес (Доминикана)

Уилиам Чолов (80 кг) – Бернал (Испания)/Офори (Канада)

на 23 април

Ясен Радев (55 кг) – Габор (Унгария)/Сантиаго (Аржентина)

на 24 април

Рами Киуан (75 кг) – Силва (Бразилия)/Ел Масмуди (Мароко)