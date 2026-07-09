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Българските национали спечелиха злато, сребро и бронз на Virtus European Summer Games

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Спорт
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Александър Аксенов триумфира на 100 метра, Виктор Караджов и Светослав Богданов също се качиха на почетната стълбичка в Полша

Българските национали спечелиха злато, сребро и бронз на Virtus European Summer Games
Снимка: FAPA BULGARIA
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Българските национали записаха нов успешен ден на Virtus European Summer Games за спортисти с интелектуални затруднения, които се провеждат в Полша. В предпоследния ден на надпреварата родните състезатели завоюваха пълен комплект медали – златен, сребърен и бронзов.

Александър Аксенов отново затвърди репутацията си на един от най-силните спринтьори в шампионата. След като вече спечели сребро в тласкането на гюле, възпитаникът на треньора Димитър Петров се окичи със златния медал в бягането на 100 метра, финиширайки за 13.32 секунди.

Виктор Караджов добави второ отличие към личната си колекция. След бронзовия медал на 1500 метра, българинът заслужи среброто на 800 метра с време 2:36.19 минути. Пред него завърши единствено французинът Тео Гефрой. Другият български представител в дисциплината Марио Антонов се класира на пето място.

Бронзов медал за България донесе Светослав Богданов в мятането на диск с резултат от 17.34 метра. Сънародникът му Боян Вандов остана само на една позиция от отличията, завършвайки четвърти.

В последния ден на европейските игри българските национали ще участват в бяганията на 200 и 5000 метра, хвърлянето на копие и дисциплината 1500 метра спортно ходене, където ще преследват нови медали.

#Virtus European Summer Games #Светослав Богданов #Александър Аксенов #Виктор Караджов

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