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Легендата Сара Стори сложи край на забележителната си кариера

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Спорт
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Най-успешната британска параолимпийка се оттегля с 19 златни отличия и общо 30 медала от девет издания на Параолимпийските игри

Легендата Сара Стори сложи край на забележителната си кариера
Снимка: AP Photo
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Най-успешната параолимпийка в историята на Великобритания Сара Стори обяви, че прекратява състезателната си кариера и няма да участва на Параолимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

48-годишната британка оставя след себе си впечатляващо наследство, изградено в рамките на 35 години на най-високо спортно ниво. Тя приключва кариерата си с общо 30 параолимпийски медала, от които 19 златни, спечелени в девет поредни издания на Игрите.

Стори започва своя път като плувкиня, където печели пет параолимпийски титли, а впоследствие преминава към колоезденето. Именно на велосипеда тя затвърждава статута си на една от най-великите спортистки в историята на параолимпийското движение, добавяйки още 14 златни отличия.

„За мен е огромна чест да прекарам 35 години като международен спортист. Никога не съм си представяла, че детската ми мечта ще ме отведе до девет Параолимпийски игри и толкова много незабравими моменти“, заяви Стори.

Британката подчерта, че решението ѝ не е продиктувано от физически причини. По думите ѝ тя все още е способна да се състезава на най-високо ниво, но вярва, че вече може да допринесе повече за развитието на параспорта извън арената.

„Убедена съм, че можех да бъда на стартовата линия в Лос Анджелис и да защитавам титлите си. Смятам обаче, че сега мога да бъда по-полезна в нова роля, като работя за развитието на параолимпийския спорт и за вниманието, което той заслужава“, допълни тя.

#параолимпийски игри в Лос Анджелис 2028 #Сара Стори

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