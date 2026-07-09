Енчо Керязов откри европейското първенство по бейзбол за деца до 12 години в София

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов даде официален старт на срещата между националните отбори на България и Австрия от европейското първенство по бейзбол за деца до 12 години (U12 Baseball European Championship B Pool 2026). Шампионатът се провежда от 6 до 11 юли на бейзболния и софтболен комплекс „Октомври“ в столичния Студентски град.

По време на церемонията Керязов отправи послание към младите състезатели, като акцентира върху възпитателната сила на спорта.

"Вярвам, че на терена освен бъдещи шампиони има и бъдещи посланици на Европа, защото уважението към съперника и приятелството са ценности, които спортът изгражда за цял живот“, заяви министърът.

В тазгодишното издание на шампионата участват националните отбори на България, Австрия, Беларус, Литва, Полша, Русия и Украйна. Надпреварата е сред най-значимите международни бейзболни форуми, организирани у нас през последните години, а София е домакин на европейско първенство за втори път в близо 40-годишната история на българския бейзбол.

Сред официалните гости на откриването бяха вицепрезидентът на Световната конфедерация по бейзбол и софтбол (WBSC Europe) Юрий Алкалай, председателят на Българската федерация по бейзбол и софтбол Явор Андреев и главният технически делегат на WBSC Хенк ван дер Линде.