Мадс Педерсен поведе отбора на Лидл-Трек към двойна победа в четвъртия етап на Тур дьо Франс

Датчанинът Мадс Педерсен от отбора на Лидл-Трек спечели четвъртия етап от Обиколката на Франция - 181,9 километра от Каркасон до Фоа.

Педерсен, за когото това е трета етапна победа в кариерата в Тур дьо Франс, стигна до успеха с време от 4 часа, 10 минути и 45 секунди. В откъсналата се напред група от десет колоездачи той направи много мощна атака във финалните 200 метра от етапа и имаше достатъчно време да се изправи и да поздрави публиката, докато финишираше.

Втори с равно време с това на победителя завърши неговият съотборник Киун Симънс. Трети е испанецът Раул Гарсия Пиерна от състава на Мовистар.

Групата на фаворитите, борещи се за генерално класиране, определено спести сили в днешния етап и завърши на цели 12:59 минути зад Педерсен. Това донесе и размествания на върха в генералното класиране, където лидер вече е норвежецът Торстейн Треен от Уно-Екс Мобилити. Той има преднина от 28 секунди пред американеца Шон Куин (Едюкейшън-Ийзипоуст) и 3:50 минути пред чеха Матиас Вацек от Лидл-Трек. Четвърти на цели 7:53 минути е словенецът Тадей Погачар, който в този етап кара с "жълтата фланелка". Треен, Куин и Вацек бяха в първата група от десет колоездачи, стигнала до финала.

С победата си Педерсен поведе и в класирането по точки за зеленото трико, а при катерачите водач е французинът Алекс Буден от Едюкейшън-Ийзипоуст.

Петият етап от Обиколката на Франция е в сряда, когато ще бъдат преминати 158,3 километра от Ланмезан до По.