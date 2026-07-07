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Осем души са задържани при полицейска операция в Габрово

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Операция в Габрово
Снимка: МВР
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Осем души са задържани при специализирана полицейска операция, проведена в Габрово, съобщиха от МВР. Открити са и са иззети растения от рода на конопа, метамфетамин, марихуана, метадон и неистински евробанкноти.

Операцията започна в ранните часове на деня с участието на служители от ОДМВР – Габрово и Дирекция „Жандармерия“.

По линия на „Криминална полиция“ са извършени проверки на 5 адреса, като в единия са намерени и иззети 54,1 грама амфетамин, 40,8 грама марихуана, както и 11 растения от рода на конопа. На друг адрес са намерени и иззети 12 флакона по 10 мл, съдържащи метадон. Установено е едно лице, обявено за общодържавно издирванe.

Образувани две досъдебни производства – за данъчно престъпление, свързано с укрити данъчни задължения и необявена неплатежоспособност на юридическо лице, както и за държане на три неистински банкноти с номинал 100 евро, подготвяни за прокарване в паричното обръщение.

Заведена е преписка за установена незаконна площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.

В рамките на операцията са проверени 9 търговски обекта и 2 физически лица по линия на акцизните стоки, 3 заложни къщи и 4 офиса за бързи кредити, както и 3 сечища.

При проверките в горските територии е съставен един констативен протокол за нарушение, свързано с регулацията на временен склад за съхранение на дървесина.

Претърсени се 39 адреса и са проверени 447 превозни средства. Връчени са 4 наказателни постановления и 42 електронни фиша, както са проверени и 642 лица.

#задържани #полицейска операция #Габрово

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