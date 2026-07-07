БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
Чете се за: 01:20 мин.
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Държавно индивидуално първенство по шахмат в за юноши и девойки започна в Перник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата ще продължи до неделя и включва турнири по класически шах, ускорен шах (рапид) и блиц.

Държавно индивидуално първенство по шахмат в за юноши и девойки започна в Перник
Слушай новината

Държавното индивидуално първенство (ДИП) по шахмат за юноши и девойки до 20 години започна днес в Перник. Надпреварата ще продължи до неделя и включва турнири по класически шах, ускорен шах (рапид) и блиц.

Главен съдия на първенството е Ивайло Стоянов, който ще ръководи състезанията през всичките пет дни.

„Днес се провежда първият кръг, който е единствен за деня. Всички турнири са в шест кръга по швейцарската система. До петък ще се играят партиите по класически шах, в събота е турнирът по ускорен шах, а в неделя – първенството по блиц“, каза Стоянов.

Към момента при юношите са записани между 25 и 30 шахматисти, като окончателният брой все още се изяснява, тъй като е възможно малка част от тях да отпаднат поради непредвидени обстоятелства или здравословни причини, поясни още съдията.

При девойките участничките са девет, като Стоянов отбеляза, че по-малкият брой състезателки е дългогодишна тенденция.

Главният съдия поясни, че призьорите в тазгодишното държавно първенство няма да получат квоти за международни първенства. Причината е, че федерацията организатор към момента не разполага с действащ лиценз към международните шахматни организации, поради което резултатите от турнира не дават право на участие в европейски или световни първенства.

Участниците ще се борят за медали, а организаторите са осигурили и награден фонд в размер на 600 евро, който ще бъде разпределен между призьорите.

ФИДЕ майсторът добави, че най-престижната дисциплина остава класическият шах, тъй като именно неговите победители традиционно се възприемат като национални шампиони. За зрителите обаче най-атрактивни са турнирите по ускорен шах и особено по блиц, където краткото време за размисъл води до повече динамика и обрати в партиите.

Организатори на ДИП са клубът домакин „Кракра Пернишки“, Българската федерация по шахмат 2022 и столичният клуб „Ан Пасан“.

Димитър Алексов е на 9 години. Той е сред участниците и претендентите за първото място сред връстниците си. Част е от отбора домакин „Кракра Пернишки“. Занимава се с шах от сравнително скоро. Сам се е научил да играе и по собствено желание е започнал да тренира.

Неговият съотборник Мартин Марков е от Радомир. Той е на 10 години и от близо година и половина посещава занятията в клуба. Успоредно с това Марков тренира футбол в школата на Струмска слава. По думите на младия шахматист двата спорта се допълват много добре. Когато е на терена, той възприема играта като партия шах и успява да предвижда ходовете на противника, точно както на шахматната дъска.

Призьорката от световни и европейски първенства Стефани Чучукова също е в Перник, за да се включи в Държавното индивидуално първенство. Родом е от Бургас и вече е донесла на България медали от престижни международни форуми. Чучукова смята, че и в миньорския град ще срещне силна конкуренция, тъй като някои от нейните опонентки вече са добре подготвени да се изправят срещу нея.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца
2
Замразява се договорът между "Боташ" и...
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ"
3
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за...
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот
4
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае...
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
5
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и коментари сред пешеходци и шофьори
6
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Други спортове

Паралелният гигантски слалом в сноуборда остава в олимпийската програма
Паралелният гигантски слалом в сноуборда остава в олимпийската програма
Фрийрайд в ските и сноуборда ще дебютират на Игрите през 2030 г. Фрийрайд в ските и сноуборда ще дебютират на Игрите през 2030 г.
Чете се за: 01:35 мин.
Конкурент на Никола Цолов за титлата във Формула 2: Трябва да вдигнем нивото Конкурент на Никола Цолов за титлата във Формула 2: Трябва да вдигнем нивото
Чете се за: 03:20 мин.
Енчо Керязов връчи почетен плакет на Елиза Чолакова Енчо Керязов връчи почетен плакет на Елиза Чолакова
Чете се за: 01:32 мин.
Министър Керязов награди медалистките от европейското по художествена гимнастика във Варна Министър Керязов награди медалистките от европейското по художествена гимнастика във Варна
Чете се за: 01:55 мин.
След успешните лагери в Бразилия: Силвия Митева с нова престижна покана След успешните лагери в Бразилия: Силвия Митева с нова престижна покана
Чете се за: 04:47 мин.

Водещи новини

Депутатите от бюджетната комисия се заеха с разчетите за ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г.
Депутатите от бюджетната комисия се заеха с разчетите за ДОО, НЗОК...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина" Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Приятелката на Никола Бургазлиев, коята е била в катастрофиралото...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Осем души са задържани при полицейска операция в Габрово
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разходите за отбрана, Украйна и отношенията НАТО - САЩ в центъра на...
Чете се за: 05:57 мин.
По света
Транспортираха дете за лечение в Германия със самолет...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ