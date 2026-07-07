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Министър Керязов награди медалистките от европейското по художествена гимнастика във Варна

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Спорт
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Сигурен съм, че ви предстоят още медали от най-големите спортни форуми“, обърна се министърът към състезателките.

Министър Керязов награди медалистките от европейското по художествена гимнастика във Варна
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети медалистките от Европейското първенство по художествена гимнастика, което се проведе във Варна.

Благодаря ви за тези постижения. Тези успехи са плод на много труд, постоянство и отдаденост. Вдигнахте летвата много високо и очакванията към вас са големи. Сигурен съм, че ви предстоят още медали от най-големите спортни форуми“, обърна се министърът към състезателките.

Българските гимнастички завоюваха общо осем медала – четири златни и четири сребърни, което отреди на страната ни първото място в класирането по отличия.

Стилияна Николова спечели европейската титла на бухалки, както и три сребърни медала – в многобоя, на лента и на топка. При девойките Сияна Алекова триумфира с титлата на обръч, а Деа Емилова заслужи сребърното отличие във финала на бухалки. България завоюва и златните медали в отборните надпревари както при жените, така и при девойките.

С почетни плакети бяха отличени и треньорките на националните ни състезателки.

Председателят на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева благодари за оказаното признание и уважение към успехите на българския отбор.

Продължавайте да работите все така професионално и да затвърждавате позицията си като пример за добре работеща и успешно развиваща се федерация. Вратите на министерството са винаги отворени за вас. Ще се радвам да бъдем партньори за развитието на спорта“, каза министър Керязов.

#министър Енчо Керязов #Деа Емилова #Сияна Алекова #Стилияна Николова

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