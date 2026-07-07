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Транспортираха дете за лечение в Германия със самолет "Спартан"

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спешност транспортираха годишно дете самолет bdquoспартанldquo германия
Снимка: БТА
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Военновъздушните сили изпълниха успешно задача за въздушен транспорт на дете, съпровождащ медицински екип и придружители с военнотранспортен самолет C-27J Spartan за лечение в Германия, съобщиха от Министерството на отбраната.

Самолетът излетя от летище „Васил Левски“ – София в 10.22 ч. и извърши полет до летище Щутгарт, където пациентът беше предаден за последващо лечение. Самолетът се завърна в България в 17.21 часа.

Екипажът на самолета бе в състав: командир майор Евгени Златанов, втори пилот капитан Борис Тодоров, бордни инженери капитан Митко Пергов и старши лейтенант Камен Димитров, медицинска сестра старшина Мария Борисова от ВМА.

Благодарение на отличната подготовка и професионализма на летателния и инженерно-техническия състав, мисията беше изпълнена успешно и във времеви график.

#България - Германия #транспортиране #самолет "Спартан" #дете

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