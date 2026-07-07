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След успешните лагери в Бразилия: Силвия Митева с нова престижна покана

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Спорт
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След успешните лагери в Бразилия: Силвия Митева с нова престижна покана
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Главният треньор на Клуб по художествена гимнастика Сияние Силвия Митева се завърна от Бразилия, където проведе десетдневен подготвителен лагер с двете най-силни гимнастички на страната – Барбара Домингес и Джована Сантос.

Българската специалистка работи с първата бразилка, достигнала финал в индивидуалния многобой на Световно първенство и финалистка от Олимпийските игри в Париж Барбара Домингес, както и с Джована Сантос. Подготовката им беше насочена към Световната купа в Милано и Световното първенство във Франкфурт през август – първата олимпийска квалификация за Игрите в Лос Анджелис 2028.

„Бях поканена конкретно да работя с Барбара и Джована. Цялата подготовка беше насочена към Световната купа в Милано. Ден след като си тръгнах от Бразилия, те отпътуваха за Италия. Работихме основно върху доизчистването на съчетанията, изпипването на детайлите и последните уточнения преди най-важните стартове“, разказа Митева.

Първите пет дни тя работи с Барбара Домингес в Куритиба.

„Барбара беше прекарала тежък грип и имаше известен физически дискомфорт, затова се наложи да облекчим някои елементи. За сметка на това наблегнахме много на артистичността и рисковите изпълнения", обясни Силвия Митева.

Втората част от лагера премина във Витория, където тя се включи в подготовката на Джована Сантос.

„След последната Чалъндж купа в Китай Джована имаше проблеми, но те не бяха здравословни. Просто пътуването беше изключително дълго – почти 48 часа, с огромна часова разлика, и не ѝ остана време да се адаптира. В Бразилия проведохме много ползотворен лагер. Изчистихме детайлите по съчетанията, съобразихме ги максимално с правилника и премахнахме всички неточности. Работихме върху техниката на хвърлянията и улавянията, както и върху връзките между отделните елементи. Направихме няколко промени, които улесниха логичното преминаване в композициите, без да намаляват тяхната стойност“, сподели тя.

Добрата съвместна работа вече е донесла и ново признание за българската треньорка. Клубът на Джована Сантос е отправил покана към Митева да изработи новите съчетания на младите гимнастички за следващия сезон.

„Личният треньор на Джована ме покани през декември да направя композициите на децата в клуба. Те разполагат с много талантливи състезателки и с удоволствие приех предложението. След това през март планират тренировъчен лагер в България, където да доизчистим новите съчетания“, добави тя.

След завръщането си от Бразилия Силвия Митева не спира с международните си ангажименти. Следващата ѝ спирка е Казахстан, където ще работи със световната шампионка при девойките Акмарал Ерекешева и националния ансамбъл.

„Първо ще водя лагер в Алмати, а след това ще се присъединя към Акмарал и ансамбъла в Астана след Световната купа в Милано. Основната ни цел отново ще бъде подготовката за Световното първенство и финалното изчистване на съчетанията“, обясни Митева.

През август Митева ще организира и традиционната си международна академия в Китен.

„Лагерът ще се проведе от 3 до 15 август. Специален гост тази година ще бъде Варвара Филиу. Очакваме около 75 деца от различни държави, като ще има и нови участници. Подготовката върви отлично и почти всичко вече е готово“, заяви тя.

По време на престоя си в Бразилия Силвия Митева е успяла да усети и неподражаемата атмосфера около футбола.

„Аз не съм голям фен на футбола, но в Бразилия няма как да не се потопиш в тази емоция. По телевизията почти не се излъчва нищо друго, хората гледат мачовете навсякъде – в заведенията, по улиците, събират се на групи, викат и преживяват всяка ситуация. Там футболът наистина е религия“, коментира Митева.

#Силвия Митева

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