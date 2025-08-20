Българските националки започнаха Евробаскет за момичета до 16 г. с победа

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години започна на ниво своето участие на европейското първенство в Истанбул, Дивизия Б. Съставът на Лилия Георгиева отказа Украйна с 69:59 в мач от първия кръг в група D. В Баскетболния център българките срещнаха само трудности през първото полувреме, но в хода на второто показаха добро лице в нападение, за да наложат волята си до края.

Размяната на серии беляза началото на мача. Това обаче не спря украинките да се откъснат с точка в края на първата част. Символичните домакини стартираха силно втория период, в който направиха опит да вземат по-сериозно надмощие.

Точните стрелби на Девора Тенева и Фатме Кичукова бяха в основата на това българките да сътворят пълен обрат, но разигралата се Далила Мурзова позволи на украинския тим да се изстреля при 35:34 на голямата почивка.

Точните мерници на Габриела Коцева, Катрина Бозова и Тенева дадоха тон на българките, които при подновяването на играта намериха сили да обърнат хода на събитията и да си осигурят двуцифрена разлика. До края на третата част украинките не успяха да се отърсят от тежката ситуация, в която се намираха и младите „лъвици“ се отскубнаха с 16 точки. Във финалната десетка българският тим не отстъпи инициативата и удържа всеки опити за щурм на своите съпернички.

Габриела Коцева, Девора Тенева (5 борби) и Деяна Станиславова (7 овладени под двата ринга топки) отбелязаха по 15 точки за българките. Катрина Бозова записа 14 и 5 асистенции.

Далила Мурзова (14 борби) и Доминика Мурзова (6 овладени под двата ринга топки) вкараха по 14 точки за украинките.

Следващият мач за младите "лъвици" ще бъде срещу Гърция. Срещата ще бъде изиграна в четвъртък, 21 август, и ще стартира от 18:00 часа.