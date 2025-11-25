Реал излезе на печелившата страна срещу Апоел след спектакъл в Ботевград (ВИДЕО)

Реал Мадрид намери по драматичен начин пътя към втория пореден успех в Евролигата. Селекцията на Серджо Скариоло оцеля срещу Апоел Тел Авив със 75:74 в среща от 13-ия кръг, изиграна в "Арена Ботевград". Мачът се изигра в Ботевград, тъй като "Арена 8888" бе заета с други мероприятия. Двата тима не разочароваха и макар че отборът, домакинстващ в София трябваше да наваксва изоставане през повечето време, всичко се реши във финалните акорди в полза на испанците.

Срещу името на мадридчани личат седем победи и шест загуби, което ги поставя на десетото място във временното класиране, докато съставът на Димитрис Итудис продължава да се намира еднолични на върха в турнира на богатите с девет успеха и четири поражения. Следващият мач за Реал в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент ще бъде на 4 декември, когато ще има визита на Анадолу Ефес, докато Апоел по програма ще домакинства на АСВЕЛ Вильорбан в София.

Дебютните минути се превърнаха в надстрелване зад дъгата. Символичните домакини разчитаха на точните мерници на Илайджа Брайънт и Крис Джоунс, докато от другата страна Марио Хезоня и Алберто Абалде попаднаха под светлините на прожекторите. В следващия момент Факундо Кампацо удари сериозно рамо на гостите в офанзивен план, за да се настанят на лидерската позиция и да се преборят за аванс от 4 точки в края на встъпителния период.

По-доброто раздаване на топката и верните решения оставиха водачеството в ръцете на испанците в началото на следващата десетка. Антонио Блекни и Джоунс си разменяха ролите в опита си да поведат израелците към обрата, но Кампацо напомни за себе си и предостави възможността на мадридчани да се оттеглят в съблекалнята при 39:36.

Абалде, Кампацо и Хезоня се превърнаха в главоболие за израелската защита и на старта на третата част, когато тройките за „белите“ отново закъсняха. Вдигането на оборотите в защита, съчетана с успешните стрелби зад арката на Блекни и Брайънт, тласнаха „червените“ към обрата. „Лос бланкос“ имаха отговор на този импулс чрез Андрес Фелис, за да си извоюват 2-точков актив след 30 минути игрово време.

Логично драмата се пренесе и в заключителната четвърт, в която на дневен ред излезе размяната на серии. Равенството често светеше на таблото, а две бързи атаки, завършени от Габриел Дек и Хезоня, отвориха пътя на „лос меренгес“ към аванс от 4 точки с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Тройка на Джонатан Мотли доближи действащия шампион в Еврокъп само до точка. Последваха безплодни атаки и от двете страни, за да се стигне до финалната секунда, когато Василие Мицич се нагърби с отговорността зад дъгата, но не успя да порази целта със сирената и победата отиде в испанския лагер.

Марио Хезоня окрили Реал със своите 19 точки. Алберто Абалде и Факундо Кампацо го последваха с по 11.

Крис Джоунс и Антонио Блекни се разписаха с по 14 точки. Илайджа Брайънт се разписа с 13 и 6 борби, Джонатан Мотли реализира 10.