БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване...
Чете се за: 01:50 мин.
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Реал излезе на печелившата страна срещу Апоел след спектакъл в Ботевград (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
Спорт
Запази

Испанците намериха начин да излъжат израелците във финалните акорди в Евролигата.

Реал излезе на печелившата страна срещу Апоел след спектакъл в Ботевград (ВИДЕО)

Реал Мадрид намери по драматичен начин пътя към втория пореден успех в Евролигата. Селекцията на Серджо Скариоло оцеля срещу Апоел Тел Авив със 75:74 в среща от 13-ия кръг, изиграна в "Арена Ботевград". Мачът се изигра в Ботевград, тъй като "Арена 8888" бе заета с други мероприятия. Двата тима не разочароваха и макар че отборът, домакинстващ в София трябваше да наваксва изоставане през повечето време, всичко се реши във финалните акорди в полза на испанците.

Срещу името на мадридчани личат седем победи и шест загуби, което ги поставя на десетото място във временното класиране, докато съставът на Димитрис Итудис продължава да се намира еднолични на върха в турнира на богатите с девет успеха и четири поражения. Следващият мач за Реал в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент ще бъде на 4 декември, когато ще има визита на Анадолу Ефес, докато Апоел по програма ще домакинства на АСВЕЛ Вильорбан в София.

Дебютните минути се превърнаха в надстрелване зад дъгата. Символичните домакини разчитаха на точните мерници на Илайджа Брайънт и Крис Джоунс, докато от другата страна Марио Хезоня и Алберто Абалде попаднаха под светлините на прожекторите. В следващия момент Факундо Кампацо удари сериозно рамо на гостите в офанзивен план, за да се настанят на лидерската позиция и да се преборят за аванс от 4 точки в края на встъпителния период.

По-доброто раздаване на топката и верните решения оставиха водачеството в ръцете на испанците в началото на следващата десетка. Антонио Блекни и Джоунс си разменяха ролите в опита си да поведат израелците към обрата, но Кампацо напомни за себе си и предостави възможността на мадридчани да се оттеглят в съблекалнята при 39:36.

Абалде, Кампацо и Хезоня се превърнаха в главоболие за израелската защита и на старта на третата част, когато тройките за „белите“ отново закъсняха. Вдигането на оборотите в защита, съчетана с успешните стрелби зад арката на Блекни и Брайънт, тласнаха „червените“ към обрата. „Лос бланкос“ имаха отговор на този импулс чрез Андрес Фелис, за да си извоюват 2-точков актив след 30 минути игрово време.

Логично драмата се пренесе и в заключителната четвърт, в която на дневен ред излезе размяната на серии. Равенството често светеше на таблото, а две бързи атаки, завършени от Габриел Дек и Хезоня, отвориха пътя на „лос меренгес“ към аванс от 4 точки с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Тройка на Джонатан Мотли доближи действащия шампион в Еврокъп само до точка. Последваха безплодни атаки и от двете страни, за да се стигне до финалната секунда, когато Василие Мицич се нагърби с отговорността зад дъгата, но не успя да порази целта със сирената и победата отиде в испанския лагер.

Марио Хезоня окрили Реал със своите 19 точки. Алберто Абалде и Факундо Кампацо го последваха с по 11.

Крис Джоунс и Антонио Блекни се разписаха с по 14 точки. Илайджа Брайънт се разписа с 13 и 6 борби, Джонатан Мотли реализира 10.

#Евролига 2025/26 #БК Апоел Тел Авив #БК Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
2
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
3
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
Украйна одобри план за мир с Русия
4
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
5
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Кофите в "Люлин" отново преливат, в "Слатина" раздават чували
6
Кофите в "Люлин" отново преливат, в "Слатина"...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
4
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Баскетбол

Рилски спортист не остави съмнения срещу Ботев 2012
Рилски спортист не остави съмнения срещу Ботев 2012
Таня Гатева: Костович и Хилсман са много различни Таня Гатева: Костович и Хилсман са много различни
Чете се за: 01:25 мин.
Над 1000 деца ще се включат в европейската седмица на баскетбола на Спешъл Олимпикс Над 1000 деца ще се включат в европейската седмица на баскетбола на Спешъл Олимпикс
Чете се за: 01:17 мин.
Детройт продължава да лети високо от началото на сезона в НБА Детройт продължава да лети високо от началото на сезона в НБА
Чете се за: 06:52 мин.
Локомотив Пловдив се разправи с Левски в НБЛ Локомотив Пловдив се разправи с Левски в НБЛ
Чете се за: 01:52 мин.
Дий Бост: Върнах се в отбора, за да играя и да се опитвам да спечеля всеки мач Дий Бост: Върнах се в отбора, за да играя и да се опитвам да спечеля всеки мач
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Тръмп за среща с Путин и Зеленски - "само когато сделката за край на тази война е окончателна"
Тръмп за среща с Путин и Зеленски - "само когато сделката за...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Избрана и помилвана: Официално Белият дом представи една от двете пуйки късметлийки Избрана и помилвана: Официално Белият дом представи една от двете пуйки късметлийки
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ