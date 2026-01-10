Ботев 2012 охлади ентусиазма на Академик след лекция на Герганов

Ботев 2012 натрупа на сметката си втора поредна победа в НБЛ. Момчетата на Йован Попович сразиха Академик Бултекс 99 с 92:72 в мач от 16-ия кръг. Дебютантът в родния елит овладя инициативата още през първото полувреме, а през второто затвърди превъзходството си чрез страхотното представяне на Георги Герганов, който се превърна в кошмар за защитата на играчите на Йордан Янков.

За пловдивския отбор дебютираха и двете нови попълнения – ДиМаркъс Шап и Ватанго Донзо.

Врачани се наредиха на петото място със 7 успеха и 7 поражения, а отборът от Пловдив е девети с 4 победи и 11 поражения. На 17 януари (събота) Ботев ще бъде гост на Локомотив Пловдив. От своя страна Академик ще гостува на Шумен в същия ден.

Размяната на серии бе факт на старта. Асен Великов, Васил Бачев и Обрад Томич често бележеха за гостите, а от другата страна с тази задача се заеха Дейвид Хоутън и Георги Герганов. Така след 10 минути игра на светлинното табло светеше 22:22.

Смяната на водачеството се превърна във водеща тенденция в началото на втората част. Постепенно статуквото бе нарушено от Михаил Калинов и Герганов, които се постараха домакините да се радват на двуцифрена разлика на голямата почивка при 52:35.

Николай Михайлов взе нещата в свои ръце при подновяването на играта и даде надежди на пловдивския отбор, че може да се върне в играта. В този момент Герганов, Хоутън и Калинов направиха така, че новакът в шампионата да не допусне сериозен срив и да се откъсне със 17 точки в края на предпоследния период. Отборът от Враца спази традицията и във финалната десетка, за да сложи точка на спора.

Георги Герганов блесна с пълна сила за Ботев, отчитайки се с 34 точки, 5 борби, 9 асистенции и 7 точни шута от далечна дистанция. Михаил Калинов записа 20 точки и 5 асистенци, Дейвид Хоутън отбеляза 14, Стефан Михайлов завърши с 12.

ДиМаркъс Шарп дебютира с 16 точки за Академик. Николай Михайлов има 14, 11 борби и 5 асистенции. Обрад Томич