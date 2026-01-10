Александър Везенков беше обявен за най-полезен играч в 21-ия кръг в Евролигата

Още едно изключително представяне на българския национал Везенков за Олимпиакос му донесе наградата за Най-полезен играч (MVP) на 21-ви кръг и така той продължи да пренаписва историята на Евролигата.

Везенков поведе Олимпиакос до победа с 95:80 у дома над Байерн Мюнхен с 25 точки, добавяйки 3 борби, 4 асистенции, 1 открадната топка за коефициент от 35, най-високият в 21-ви кръг.

Това е третата награда за MVP на кръга за сезона за българина, който също беше отличен в третия и в петия кръг. Той вече е втори за всички времена в класацията за MVP на кръга със 17 награди и изостава само от Шейн Ларкин от Анадолу Ефес Истанбул с 19.

Освен това с представянето си Везенков се превърна и в най-полезния играч за всички времена за гръцкия тим Олимпиакос в Евролигата по баскетбол за мъже.

