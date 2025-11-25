БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Таня Гатева: Костович и Хилсман са много различни

Спорт
Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол ще има затруднения с избора си за позицията център.

Таня Гатева
Снимка: БТА
Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол Таня Гатева ще има затруднения при избора си за позицията център след присъединяването на натурализираната Стефани Костович към тима. Това каза самата Гатева по време на съвместна пресконференция на Спешъл Олимпикс България и Българската федерация по баскетбол.

Пред Гатева стои въпросът дали новото попълнение Костович, или досегашната състезателка на същата позиция - Кайла Хилсман, да играе на позиция 5.

„Тя играе на позиция 5, но е много по-различна от Кайла Хилсман. По-бърза е, докато Кайла е по-доминантна. Ще мога да избирам и за мен става по-трудно в кой мач коя ще ползвам“, каза Гатева.

Европейската баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс започва днес и ще продължи до 3 декември, а Таня Гатева е посланик на това издание. Целта на събитието e да се разшири достъпът до спорт за хората с интелектуални затруднения.

В него се очаква да вземат участие над 25 хиляди играчи от 35 програми на територията на Европа и Евразия в повече от 250 събития, организирани и проведени в партньорство с националните федерации и местни баскетболни клубове.

Над 1000 деца ще се включат в европейската седмица на баскетбола на Спешъл Олимпикс
Спортният празник стартира тази сутрин в Бургас.
Чете се за: 01:17 мин.
#Стефани Костович #Кайла Хилсман #Таня Гатева

Дий Бост: Върнах се в отбора, за да играя и да се опитвам да спечеля всеки мач
Дий Бост: Върнах се в отбора, за да играя и да се опитвам да спечеля всеки мач
Любомир Минчев изведе националния отбор на първа тренировка Любомир Минчев изведе националния отбор на първа тренировка
Чете се за: 02:07 мин.
Стефани Костович получи български паспорт и става част от женския национален отбор Стефани Костович получи български паспорт и става част от женския национален отбор
Чете се за: 02:57 мин.
Любомир Минчев определи състава за домакинството на Армения Любомир Минчев определи състава за домакинството на Армения
Чете се за: 01:20 мин.
Американката Стефани Костович ще подсили женския национален отбор по баскетбол за втората фаза от евроквалификациите Американката Стефани Костович ще подсили женския национален отбор по баскетбол за втората фаза от евроквалификациите
Чете се за: 01:30 мин.
Безгрешна България продължава към втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027 Безгрешна България продължава към втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 01:50 мин.

