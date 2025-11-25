Таня Гатева: Костович и Хилсман са много различни

Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол Таня Гатева ще има затруднения при избора си за позицията център след присъединяването на натурализираната Стефани Костович към тима. Това каза самата Гатева по време на съвместна пресконференция на Спешъл Олимпикс България и Българската федерация по баскетбол.

Пред Гатева стои въпросът дали новото попълнение Костович, или досегашната състезателка на същата позиция - Кайла Хилсман, да играе на позиция 5.

„Тя играе на позиция 5, но е много по-различна от Кайла Хилсман. По-бърза е, докато Кайла е по-доминантна. Ще мога да избирам и за мен става по-трудно в кой мач коя ще ползвам“, каза Гатева.

Европейската баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс започва днес и ще продължи до 3 декември, а Таня Гатева е посланик на това издание. Целта на събитието e да се разшири достъпът до спорт за хората с интелектуални затруднения.

В него се очаква да вземат участие над 25 хиляди играчи от 35 програми на територията на Европа и Евразия в повече от 250 събития, организирани и проведени в партньорство с националните федерации и местни баскетболни клубове.