Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Детройт продължава да лети високо от началото на сезона в НБА

Спорт
Всичко най-интересно от срещите отвъд Океана в понеделник вечер.

Кейд Кънингам
Снимка: БТА

Детройт Пистънс спечели срещу Индиана Пейсърс със 122:117 в Националната баскетболна асоциация и вече има 15 успеха от началото на редовния сезон в НБА. Това беше и 13-а поредна победа за тима, с което беше изравнен клубният рекорд. Индиана загуби трети пореден мач и вече е с баланс от 2-15. Мачът изглеждаше решен при пет оставащи минути, когато Пистънс поведе със 115:101, но серия от 16:4 за "пешеходците" добави интрига в срещата. С три удара от наказателната линия - един от Кейд Кънингам и два от Карис ЛеВърт, „буталата“ затвориха двубоя.

Тимът от Детройт беше поведен от Кънингам с 24 точки, 6 асистенции и 11 борби, а бившият играч на Пейсърс ЛеВърт добави 19, записвайки най-резултатния си мач за сезона.

Паскал Сиакам отбеляза 24 точки и 8 борби за отбора от Индианаполис. Джарас Уокър завърши с 21 точки и 5 борби, а Ти Джей Макконъл вкара 16 при стрелба 8 от 12.

Торонто Раптърс надигра Кливланд Кавалиърс със 110:99 като домакин за осми пореден успех. Брандън Инграм изведе отбора си до победата с 37 точки и 7 борби. Скоти Барнс помогна с "дабъл-дабъл" от 18 точки и 11 борби, а към него прибави и 6 асистенции.

За Кливланд Донован Мичъл записа 17 точки и 8 асистенции, а Джейлън Тайсън отбеляза 15 точки и 9 овладени топки.

Ню Йорк Никс надделя над Бруклин Нетс със 113:100 в градското дерби. Карл-Антъни Таунс блесна за Никс с "дабъл-дабъл" от 37 точки и 12 борби при успеваемост при стрелбата 14 от 20. Джейлън Брънсън записа 27 точки, Микал Бриджис - 16 при 10-ата победа от началото на сезона.

За „мрежите“ Ноа Клауни беше най-добър с 31 точки, а Майкъл Портър-младши вкара 16 точки, но това не достигна за успеха. След това поражение тимът на Бруклин вече е с баланс от 3-14, включително 0-8 у дома.

Воден от неостаряващия Стеф Къри, отборът на Голдън Стейт Уориърс записа убедителна победа над Юта Джаз със 134:117. След първа четвърт, спечелена от Юта, "войните" спечелиха три поредни части, а в края на третата водеха с над 20 точки. Къри реализира 31 точки, включително 6 от 17 отдалеч, Бъди Хийлд помогна с 20 точки, 4 асистенции и 5 борби, а Джими Бътлър завърши вечерта с 18 точки, 7 асистенции и 6 борби.

Кийонте Джордж се открои с 28 точки, 7 асистенции и 6 борби за Джаз, стреляйки с 57% обща успеваемост при 17 стрелби. Ейс Бейли добави 21 точки, а Лаури Марканен в този мач беше ограничен до скромните за него 17 точки, 4 асистенции и 6 борби, отбелязвайки едва 1 от 5 опита от тройката.

В друг мач от вечерта Маями Хийт надигра Далас Маверикс със 106:102. При завръщането си от дълготрайно отсъствие поради контузия, Тайлър Хиро беше ключов за състава си с 24 точки и 7 борби, а Кел'Ел Уеър добави 20 точки и 18 борби за пореден "дабъл-дабъл".

Пи Джей Уошингтън завърши с най-много точки, вкарвайки 27, докато Макс Кристи записа 15 точки и 5 борби.

Джерами Грант поведе Портланд Трейл Блейзърс до успеха срещу Милуоки Бъкс със 115:103. Грант отбеляза 35 точки, което е най-резултатното му представяне от началото на сезона. Дени Авдия записа 22 точки, 5 асистенции и 4 борби, а Донован Клингън завърши с "дабъл-дабъл" от 14 точки и 11 борби.

За „елените“, които за пореден мач бяха без звездата си Янис Антетокумпо, Боби Портис вкара най-много с 22 точки и 6 борби. Коул Антъни отбеляза 16 от пейката, а Кайл Кузма беше с 15 точки и 6 борби. Майлс Търнър записа "дабъл-дабъл" с 13 точки и 11 борби, но колективните усилия не достигнаха за победата.

Останалите мачове от понеделник вечер:

Мемфис Гризлис - Денвър Нъгетс 115:125

Ню Орлиънс Пеликанс - Чикаго Булс 143:130

Финикс Сънс - Хюстън Рокетс 92:114

Сакраменто Кингс - Минесота Тимбъруулвс 117:112 (след продължение)

