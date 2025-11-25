БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рилски спортист не остави съмнения срещу Ботев 2012

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Действащите шампиони спряха успешната серия на дебютанта в НБЛ.

ботев 2012 рилски спортист нбл
Снимка: НБЛ
Рилски спортист взе глътка въздух в НБЛ. Действащите шампиони не се затрудниха срещу Ботев 2012 след 97:68 в отложен мач от осмия кръг. В зала "Георги Христов" за интрига можеше да се говори до известна степен през първото полувреме, но през второто баскетболистите на Любомир Киров не оставиха съмнения в своето превъзходство и спря успешната серия на момчетата на Йован Попович от три поредни успеха в шампионата.

Това се оказа достатъчно за самоковският тим да стигне до своята победа, като има и две загуби във временното класиране, а дебютантът в родния елит е с четири успеха и четири поражения. Следващият мач за Рилски в шампионата ще бъде на 6 декември, когато ще гостува на Академик Бултекс 99. От своя страна Ботев ще приеме Левски в същия ден.

Действията на Алън Арнет и Камау Стоукс, подкрепени от бързата игра, доведоха до ранното водачество за гостите на старта. Точните стрелби на Георги Герганов, Михаил Калинов и Станислав Хинков доведоха до стабилизиране в редиците на символичните домакини, както и до почти стопяването на разликата, но намеси на Красимир Петров позволи на самоковският тим да се откъсне с 4 точки в края на дебютната част.

Продължаващите силни изяви на Герганов, Калинов Хинков помогнаха на отбора от Враца да заплете допълнително интригата на старта на втория период. Последва светкавичен отговор от Александър Янев и Стоукс, които се постараха Рилецо да се изстреля на голямата почивка при 50:39.

Актуалните първенци включиха на друг режим в защита и поставиха ударно начало на второто полувреме чрез серия от 11:3, дело на Деян Карамфилов, Христо Бъчков, Янев и Арнет, за да стигнат на бърза ръка до още по-солидна преднина. Дебютантът в родния елит не бе в състояние да се върне в играта този път и гостите влязоха в режим на трупане на преднина, която в края на предпоследния период стигна до 23 точки. Във финалната десетка интригата окончателно се изпари и мачът просто бе доигра.

Камау Стоукс даде тон за разгрома на Рилски с 21 точки и 5 асистенции. Алън Арнет финишира с 14 и 7 борби, Деян Карамфилов и Иван Димитров отбелязаха по 12 точки.

Михаил Калинов отвърна за Ботев със 17 точки. Георги Герганов приключи с 15 и 11 борби, Станислав Хинков има 14 точки.

#БК Ботев 2012 #НБЛ 2025/2026 #БК Рилски Спортист

