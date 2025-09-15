Българските състезатели спечелиха 14 медала на турнир по карате в Будапеща

14 медала спечелиха българските състезатели от един от най-големите турнири по карате в Европа - "Будапеща Оупън 2025". В унгарската столица участваха над 2000 състезатели от 300 отбора от 40 държави от целия свят.

Освен двата златни медала на Ивет Горанова на кумите в категориите 55 кг и Open, младите надежди спечелиха злато в още няколко категории - Теодора Цанева от карате клуб Цанев на кумите U21 до 50 кг, Адриана Бояджиева от клуб Калоян на кумите девойки до 59 кг, Никола Михайлов от карате клуб Цанев на кумите юноши до 68 кг, Албена Тодорова от клуб Калоян на кумите кадети до 54 кг и Андреа Йорданова от клуб Калоян на кумите U14 до 47 кг.

Сребърен медал взе Петър Михайлов от карате клуб Ронин 11 на кумите мъже до 67 кг, който добави и бронзов медал в същата категория на кумите U21. Също на второ място са Йоан Танев от карате клуб Калоян на кумите кадети до 57 кг, както и Цветелина Никифорова от карате клуб Ронин 11 на кумите U12 над 40 кг.

С бронзови отличия се окичиха Рая Динева от клуб Цанев на кумите кадети до 47 кг, Николай Стефанов от клуб Цанев на кумите U21 до 60 кг и Амира Абулибде от клуб Етър на кумите юноши до 59 кг.