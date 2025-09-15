БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:45 мин.
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:40 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Българските състезатели спечелиха 14 медала на турнир по карате в Будапеща

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Отлично представяне за българските каратисти в Унгария.

ивет горанова теодора цанева участват турнир кайро
Снимка: БТА
14 медала спечелиха българските състезатели от един от най-големите турнири по карате в Европа - "Будапеща Оупън 2025". В унгарската столица участваха над 2000 състезатели от 300 отбора от 40 държави от целия свят.

Освен двата златни медала на Ивет Горанова на кумите в категориите 55 кг и Open, младите надежди спечелиха злато в още няколко категории - Теодора Цанева от карате клуб Цанев на кумите U21 до 50 кг, Адриана Бояджиева от клуб Калоян на кумите девойки до 59 кг, Никола Михайлов от карате клуб Цанев на кумите юноши до 68 кг, Албена Тодорова от клуб Калоян на кумите кадети до 54 кг и Андреа Йорданова от клуб Калоян на кумите U14 до 47 кг.

Сребърен медал взе Петър Михайлов от карате клуб Ронин 11 на кумите мъже до 67 кг, който добави и бронзов медал в същата категория на кумите U21. Също на второ място са Йоан Танев от карате клуб Калоян на кумите кадети до 57 кг, както и Цветелина Никифорова от карате клуб Ронин 11 на кумите U12 над 40 кг.

С бронзови отличия се окичиха Рая Динева от клуб Цанев на кумите кадети до 47 кг, Николай Стефанов от клуб Цанев на кумите U21 до 60 кг и Амира Абулибде от клуб Етър на кумите юноши до 59 кг.

