Ивет Горанова завоюва два златни медала на турнир по карате в Будапеща

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Най-добрата българска състезателка записа общо деевет победи.

Ивет Горанова
Снимка: БГНЕС
Олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова завоюва два златни медала на международния турнир по карате в Будапеща (Унгария).

Най-добрата българска състезателка взе титлите в категория до 55 кг кумите и в категория Open, след като постигна съответно четири и пет победи по пътя до титлите.

"Това беше подготвително състезание за световното първенство. Играх срещу съпернички от топ 10 на ранглистата. Общо девет срещи изиграх, доста тежко състезание, но е част от подготовката ми", каза Горанова.

Световното първенство по карате ще се проведе в Кайро (Египет) от 27 до 30 ноември.

