Българските стрелци атакуват европейските отличия в Талин

Българският национален отбор по спортна стрелба замина за Талин, където ще участва на eвропейското първенство за юноши и девойки до 18 години с малокалибрено оръжие.

Надпреварата в естонската столица започва на 22 август и ще продължи до 26 август. Младите стрелци ще премерят сили в дисциплините с малокалибрена пушка и пистолет на 25 и 50 метра, като на по-дългата дистанция състезанията ще бъдат единствено с пушка.

България ще бъде представена от общо десет състезатели – Боряна Ангелова, Марина Друмева, Деница Тошева, Димитър Итов, Николая Раденкова, Десислава Денева, Моника Панайотова, Габриел Дрянков, Борис Димитров и Калоян Петков.

От Българския стрелкови съюз изпратиха националите с пожелания за силно представяне на европейската сцена.

"Пожелаваме успех на всички наши национални състезатели, спокойствие, концентрация и точен мерник! Нека достойно представят България на Европейския шампионат в Талин“, написаха от федерацията в социалните мрежи.

За младите български стрелци първенството в Естония ще бъде възможност да премерят сили с най-добрите състезатели на континента в своята възрастова група и да атакуват престижни класирания за България.