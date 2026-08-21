БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МОН публикува верните отговори на матурата по български...
Чете се за: 00:47 мин.
Министър Петрова: Кризисна ситуация няма, мощността на...
Чете се за: 02:07 мин.
Опасно горещо и днес, и утре: Температурите достигат...
Чете се за: 02:12 мин.
За първи път: АЕЦ „Козлодуй“ намалява...
Чете се за: 05:05 мин.
Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицай, обвинен...
Чете се за: 03:37 мин.
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българските стрелци атакуват европейските отличия в Талин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Десет национали ще представят страната ни на шампионата за юноши и девойки до 18 години

Българските стрелци атакуват европейските отличия в Талин
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският национален отбор по спортна стрелба замина за Талин, където ще участва на eвропейското първенство за юноши и девойки до 18 години с малокалибрено оръжие.

Надпреварата в естонската столица започва на 22 август и ще продължи до 26 август. Младите стрелци ще премерят сили в дисциплините с малокалибрена пушка и пистолет на 25 и 50 метра, като на по-дългата дистанция състезанията ще бъдат единствено с пушка.

България ще бъде представена от общо десет състезатели – Боряна Ангелова, Марина Друмева, Деница Тошева, Димитър Итов, Николая Раденкова, Десислава Денева, Моника Панайотова, Габриел Дрянков, Борис Димитров и Калоян Петков.

От Българския стрелкови съюз изпратиха националите с пожелания за силно представяне на европейската сцена.

"Пожелаваме успех на всички наши национални състезатели, спокойствие, концентрация и точен мерник! Нека достойно представят България на Европейския шампионат в Талин“, написаха от федерацията в социалните мрежи.

За младите български стрелци първенството в Естония ще бъде възможност да премерят сили с най-добрите състезатели на континента в своята възрастова група и да атакуват престижни класирания за България.

#европейско първенство по спортна стрелба за юноши и девойки до 18 г. в Талин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
1
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0 и ги постави пред почти непосилна задача
2
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0...
Жълт код за опасно горещо време, постепенно захлаждане през новата седмица
3
Жълт код за опасно горещо време, постепенно захлаждане през новата...
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна в Арабско море
4
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна...
България с второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 г.
5
България с второ поражение в европейските квалификации по волейбол...
Глоба и прекратяване на парти в столичен парк при липса на предварително заявление
6
Глоба и прекратяване на парти в столичен парк при липса на...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро през тази година
6
Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро...

Още от: Още

Данаил Димов с тежки разкрития за БОК: Заварихме дългове за над 350 000 евро и фрапиращи разходи
Данаил Димов с тежки разкрития за БОК: Заварихме дългове за над 350 000 евро и фрапиращи разходи
Спортни новини 21.08.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.08.2026 г., 12:25 ч.
Тадей Погачар се прицели в триумф на Вуелтата Тадей Погачар се прицели в триумф на Вуелтата
Чете се за: 02:20 мин.
Джош Тарлинг ще бъде част от Обиколка на Испания броени дни след смъртта на брат му Джош Тарлинг ще бъде част от Обиколка на Испания броени дни след смъртта на брат му
Чете се за: 01:05 мин.
Спортни новини 21.08.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 21.08.2026 г., 09:10 ч.
Спортни новини 20.08.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.08.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Министър Петрова: Кризисна ситуация няма, мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ е намалена до 91,4%
Министър Петрова: Кризисна ситуация няма, мощността на 5-и блок на...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицай, обвинен за убийството на млад мъж в Съединение Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицай, обвинен за убийството на млад мъж в Съединение
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
МОН публикува верните отговори на матурата по български език и литература МОН публикува верните отговори на матурата по български език и литература
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опасно горещо и днес, и утре: Температурите достигат 40° през...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Разбиха схема за изнудване: Двама младежи заплашвали хора с оръжия...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Нов пожар избухна в землището на сливенското село Градец, огънят...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
За първи път: АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността заради...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ