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Тадей Погачар се прицели в триумф на Вуелтата

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Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
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За мен спечелването и на трите големи обиколки е голяма цел и мечта от няколко години, сподели словенският колоездач.

Тадей Погачар се прицели в триумф на Вуелтата
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Тадей Погачар иска да сбъдне „голяма мечта“, като добави титла от колоездачната Обиколка на Испания (Vuelta a Espana) към трофеите си, завръщайки се в надпреварата за първи път от 2019 година насам.

Вуелтата остава единственото голямо състезание, което 27-годишният словенец не е печелил. Миналия месец той изравни рекорда с пета титла от Тур дьо Франс, а през 2024-а спечели и Джиро д'Италия.

Победата би направила Погачар деветия състезател, спечелил и трите големи обиколки - подвиг, постигнат от конкурента Йонас Вингегор по-рано тази година с победата му в Джиро д'Италия.

Мина съвсем малко време след Тур дьо Франс преди да дойда тук, но беше достатъчно да се възстановя, а това състезание започва близо до дома ми“, коментира Погачар, цитиран от агенция Reuters и допълни:

Очаквам го с нетърпение. Това е една от целите, които липсват в кариерата ми, така че ще дам всичко от себе си, за да се опитам да спечеля. За мен спечелването и на трите големи обиколки е голяма цел и мечта от няколко години.“

Словенецът обаче заяви още, че не може да си позволи да напусне Обиколката на Испания напълно изтощен, тъй като предстоят Световното първенство, Европейското първенство и надпреварата в Ломбардия.

Ще трябва да преценя формата си в първите няколко етапа и винаги да мисля за трите големи състезания след това“, обясни колоездачът на ОАЕ Emirates-XRG, който завърши трети в единственото си предишно участие във Вуелтата.

Не бива да завършвам това състезание напълно изтощен. Трябва да се състезавам умно и да видя в първите няколко етапа как ще подходим“, допълни той.

Колоездачната обиколка на Испания се провежда от 22 август до 13 септември и започва в Монако.

#Вуелта 2026

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