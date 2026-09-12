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Георги Павлов се срещна с арменска делегация в БОК

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Спорт
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По време на срещата Георги Павлов изтъкна добрите взаимоотношения през годините между БФЛА и арменската федерация начело на която е легендарният Роберт Емиян.

Георги Павлов
Снимка: Пресслужба БФЛА
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Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов и генералният секретар на БОК Данаил Димов се срещнаха в централата на олимпийския ни комитет с президента на арменската федерация по тенис Вардан Закарян. В срещата участва и Давит Чубукчиян, който представи високопланинската спортна база Тзагхадзор, която се намира на 2000 м надморска височина и само на 40 минути от столицата Ереван.

Спортният център e открит през 1967 г. като тренировъчен център на голяма надморска височина за съветските спортисти в подготовката им за Олимпийските игри в Мексико Сити. Комплексът от 55 хектара разполага със зали, басейни, игрища, хотелски комплекс. Вардан Закарян поздрави президента на федерацията за силните резултати на българските атлети на големите международни състезания и успехите на Галина Николова и Стилиян Орлинов на атлетическия турнир в арменския гранд Капан.

По време на срещата Георги Павлов изтъкна добрите взаимоотношения през годините между БФЛА и арменската федерация начело на която е легендарният Роберт Емиян, който все още държи европейския рекорд в скока на дължина. Президентът на БФЛА обеща пълна подкрепа за реновирането на атлетическата част от високопланинската база Тзагхадзор.

Данаил Димов от своя страна обсъди възможността, за по-задълбочено сътрудничество с Армения за съвместни лагери в олимпийските спортове, и подкрепа от страна на България със специалисти в спортове за които Армения има нужда. Гостите от Армения заявиха, че с радост ще приемат помощта от БОК и БФЛА и ще си сътрудничат много активно за напред с българския спорт от който са се учили през годините.

#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

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