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Арманд Дуплантис и Якоб Ингебригтсен осигуриха шоуто на лекоатлетическия шампионат Ultimate в Будапеща

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Спорт
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Двамата сразиха конкуренцията в овчарския скок и бягането на 5000 метра.

Арманд Дуплантис
Снимка: БТА
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Шведът Арманд Дуплантис и норвежецът Якол Ингебригтсен осигуриха шоуто на първия кръг от шампионата по лека атлетика Ultimate в Будапеща, като това е нова инициатива на Международната атлетическа федерация. Двамата сразиха конкуренцията в овчарския скок и бягането на 5000 метра.

Мондо Дуплантис скочи 6,20 метра пред 20 хиляди зрители по трибуните и изпревари Емануил Каралис от Гърция, който също се представи стабилно с 6,15 метра. Норвежецът Сондре Гутормсен остана с 5,95. Дуплантис направи неуспешни опити да подобри световния рекорд.


"Ако спечеля Ultimate, ще имам титла, която Юсеин Болт няма и е рядкост", пошегува се шведът след състезанието.

Якоб Ингебригтсен спечели на 5000 м, а в неделя ще бяга и на 1500 м. Той изпревари американците Коул Хокър и Партнър Уулф, като даде време от 12:59.24 минути. Той спечели премията от 150 хиляди долара, обещана на всички шампиони на Ultimate, като парите са два пъти повече от тези за световна титла.

Украинката Ярослава Магучих спечели в скока на височина с 1,99 метра. Германецът Мерлин Хумел победи в хвърлянето на чук с 81,46 метра. Италианката Лариса Япикино бе най-добра в скока на дължи с 6,90 метра. Американците Масаи Ръсел и Джа'Кобе Тарп победиха - съответно на 100 метра с препятствие и на 110 метра с препятствия.

# Якоб Ингебригтсен #Арманд Дуплантис

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