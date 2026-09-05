Еманюел Уаньони показа мощ преди големия финал на сезона и триумфира в Брюксел

Олимпийският и световен шампион Еманюел Уаньони демонстрира отлична форма седмица преди World Athletics Ultimate Championships. Кениецът спечели бягането на 800 метра във финалите на Диамантената лига в Брюксел с впечатляващ резултат от 1:41.80 минути.

Уаньони контролираше развитието на състезанието, а около 250 метра преди финала дори погледна към големия екран на стадион "Крал Бодуен“, за да провери позицията на съперниците си. След това 22-годишният кениец увеличи темпото и се откъсна убедително, въпреки ветровитите условия в белгийската столица.

"Днес ставаше въпрос единствено за победата. Знаех, че ще трябва да бягам около 1:41, за да спечеля, така че го направих. Печеля Диамантената лига за четвърти пореден път и това е просто фантастично“, заяви Уаньони.

Джамел Седжати от Алжир остана втори с 1:42.71 минути, а французинът Янис Мезиан намери място на подиума след силен финал, с който изпревари световния шампион от 2023 година Марко Ароп.

Поредното впечатляващо бягане на Уаньони отново постави на дневен ред възможността кениецът да атакува световния рекорд на легендарния Дейвид Рудиша. Върховото постижение на 800 метра е 1:40.91 минути.

Силен резултат имаше и в овчарския скок при мъжете. В отсъствието на световния рекордьор Арманд Дуплантис победата заслужи Емануил Каралис. Гръцкият състезател преодоля 6.12 метра.

Драматичен беше финалът на 1500 метра при мъжете. Австралиецът Камерън Майърс триумфира с 3:30.14 минути, само с четири стотни пред Фануел Коеч от Кения. Двамата успяха да изпреварят Якоб Ингебригтсен, който диктуваше темпото през голяма част от дистанцията.

Едно от най-силните постижения на вечерта дойде от Чейс Джаксън. Двукратната световна шампионка от САЩ спечели тласкането на гюле с 21.14 метра – най-добър резултат в света за сезона.

"Адреналинът все още ме държи, но когато стигна до хотела, вероятно ще започна да плача“, призна развълнуваната Джаксън след състезанието.

Олимпийската шампионка Джулиен Алфред от Сейнт Лусия беше най-бърза на 200 метра при жените с 21.79 секунди. Световният шампион Облик Севил от Ямайка спечели спринта на 100 метра при мъжете с 9.90 секунди.

Джа'Кобе Тарп от САЩ също записа победа в Брюксел, след като триумфира на 110 метра с препятствия с резултат 13.03 секунди.







