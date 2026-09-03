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Божидар Саръбоюков си осигури място на World Athletics Ultimate Championship

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Българският атлет ще бъде сред най-добрите в света в скока на дължина в Будапеща, а преди това му предстои финалът на Диамантената лига в Брюксел

Божидар Саръбоюков
Снимка: БТА
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Божидар Саръбоюков си гарантира участие в първото издание на World Athletics Ultimate Championship, което ще се проведе от 11 до 13 септември в Будапеща. Българският атлет ще бъде част от елитната компания в скока на дължина в надпреварата с общ награден фонд от 10 милиона долара.

По право място във финала има олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция. Останалите позиции се определят според световната ранглиста, в която Саръбоюков заема една от водещите позиции със своите 1332 точки.

Пред българина е световният шампион от Доха 2019 Таджей Гейл от Ямайка с 1336 точки. След Саръбоюков се нареждат сребърният медалист от европейското първенство през 2026 година Симон Ехамер от Швейцария с 1309 точки и световният рекордьор за юноши до 20 години Хорхе Оделин от Куба с 1297.

Сред останалите атлети в битката за участие са Жерсон Балде от Португалия с 1284 точки и олимпийският вицешампион от Париж 2024 Уейн Пинок от Ямайка с 1262. Най-близо до последното осмо място, даващо право на участие в Будапеща, е Минкун Жан от Китай.

Надпреварата в скока на дължина на World Athletics Ultimate Championship е насрочена за 12 септември.

Преди големия форум в унгарската столица Саръбоюков има още едно сериозно изпитание. Българинът ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел на 4 септември от 19:40 часа.

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Надпреварата е на 4 септември от 19:30 часа.
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#World Athletics #Божидар Саръбоюков

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